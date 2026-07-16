Главные новости за 16 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Воронежский облсуд удовлетворил представление прокуратуры о пересмотре решения 2007 года, которым за владельцем ресторана «Форт» на улице Донбасской признавалось право собственности на самовольную постройку. Причиной стали «вновь открывшиеся обстоятельства». С заведением связывают известного бизнесмена Юсифа Халилова, который уже фигурирует в судебных спорах о сносе ресторана «Ярды Superbar» и приостановке работы Алексеевского рынка.

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Бензин в Воронежской области за июнь подорожал почти на 20%: АИ-95 прибавил 19,3%, АИ-92 — 19,9%, дизельное топливо — 16,2%. По данным Росстата, на 13 июля регион занимал первое место в ЦФО по ценам на все марки топлива. Власти пересмотрели схему поставок: теперь все объемы, ранее закупавшиеся через трейдеров, будут реализовываться нефтяными компаниями напрямую конечным потребителям.

Свердловский райсуд Белгорода приговорил известного адвоката Алексея Уколова к трем годам колонии и штрафу 1,5 млн руб. за мошенничество. Суд установил, что защитник брал у доверителей и их родственников деньги, обещая повлиять на судей и изменить меру пресечения или приговор. Всего он получил более 5,5 млн руб. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ.

Агрохолдинг «Юг», чьи предприятия расположены в Суджанском районе Курской области, продолжает бороться в апелляционном суде за возмещение 300,4 млн руб. «Альфастрахованием» за погибшее в зоне боевых действий поголовье скота. Суд оставил жалобу без движения до 10 августа из-за отсутствия квитанции об уплате госпошлины. Ранее аналогичный иск к «РСХБ-Страхованию» на 280 млн руб. был отклонен: страховщики квалифицировали гибель животных как последствия террористического акта, не включенного в покрытие.

Усадьбу Муромцевых в селе Баловнево Липецкой области выставляют на торги пятью лотами в третьем квартале 2026 года. В комплекс входят главный дом конца XVIII века, въездная арка, водонапорная башня, флигели и парк с каскадом прудов. Инвестору предстоит провести реставрацию объектов в установленные сроки — вплоть до 2032 года.

Заводской райсуд Орла отправил под домашний арест замначальника управления уголовного розыска УМВД по Орловской области Ивана Бусунчана по делу о посредничестве во взяточничестве (ч. 5 ст. 291.1 УК РФ). Фигурант проведет под домашним арестом как минимум два месяца. Это второе за лето громкое дело о посредничестве в регионе — в конце июня был задержан экс-помощник военного прокурора Брянского гарнизона.

Правительство РФ списало Орловской и Тамбовской областям часть бюджетных долгов на общую сумму 4,2 млрд руб. — 1,9 млрд и 2,3 млрд соответственно. Списание приурочено к вложениям регионов в проекты модернизации ЖКХ, переселение из аварийного жилья и обновление транспорта. Ранее в этом году аналогичные решения принимались в отношении Воронежской и Липецкой областей.

Ульяна Ларионова