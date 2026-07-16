Белгородский адвокат Алексей Уколов получил три года за мошенничество

Свердловский районный суд Белгорода вынес приговор по уголовному делу в отношении хорошо известного в регионе бывшего адвоката Алексея Уколова. Его признали виновным в мошенничестве и приговорили к трем годам колонии общего режима со штрафом в доход государства в размере 1,5 млн руб. и с лишением права заниматься адвокатской деятельностью сроком на три года. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Алексей Уколов выступал защитником обвиняемых по резонансным уголовным делам. Одним из его доверителей был бывший специалист отдела строительного контроля фонда содействия реформированию ЖКХ Белгородской области Геннадий Володовский. В январе 2025 года облсуд смягчил его приговор за передачу взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ): вместо четырех лет лишения свободы и штрафа в 4,6 млн руб. Володовский получил штраф в 2,7 млн руб.

По данным картотеки, Алексею Уколову вменили один эпизод покушения на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы) и два эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Следствие и суд установили, что в сентябре 2024-го Уколов ввел находившегося под стражей доверителя в заблуждение относительно возможности изменения меры пресечения на домашний арест. За это он потребовал 3 млн руб. Деньги адвокат якобы собирался передать судьям. Сумму Уколову передала жена доверителя. Затем, в ноябре 2024-го адвокат аналогичным способом получил еще 1,5 млн руб., обещая повлиять на изменение меры пресечения. Как сообщал «Ъ-Черноземье», клиент Уколова проходил фигурантом уголовного дела о коррупции. В его отношении следствие возбудило уголовные дела о даче взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

Кроме того, на рубеже 2024-2025 годов Алексей Уколов предложил супруге осужденного к лишению свободы за 1 млн руб. обеспечить изменение приговора.

«После получения денег его преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами»,— уточнили в прокуратуре.

В основу уголовного дела Алексея Уколова легли материалы регионального управления ФСБ.

В начале этой недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что Ленинский районный суд Воронежа удовлетворил ходатайство следствия и продлил меру пресечения местному адвокату Никите Чермашенцеву. Он останется под домашним арестом до 11 августа включительно. Господина Чермашенцева обвиняют в мошенничестве в крупном размере.

Денис Данилов