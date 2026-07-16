В Воронежской области бензин за месяц подорожал на 20%

По данным Воронежстата, в июне этого года автомобильный бензин марки АИ-95 по сравнению с предыдущим месяцем подорожал в Воронежской области на 19,3%. Марка АИ-92 прибавила в цене 19,9%. Дизельное топливо в регионе стало дороже на 16,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В целом индекс потребительских цен за июнь составил 101,5%. Непродовольственные товары (включая бензин) в июне подорожали на 2,6% по отношению к маю и на 4,3% — по отношению к началу года.

Накануне «Ъ-Черноземье» также сообщал, что по состоянию на 13 июля в Воронежской области наблюдались самые высокие цены на все марки бензина и дизельное топливо в Центральном федеральном округе (ЦФО). Среднюю цену бензина в регионе Росстат определил на уровне 91,18 руб. Общий показатель по ЦФО при этом равнялся 74,38 руб.

Вчера также стало известно, что все объемы топлива, которые ранее закупались бизнесом через трейдеров на бирже, в Воронежской области будут реализовываться вертикально интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК) напрямую конечным потребителям.

По данным областного правительства, на вечер 15 июля бензин АИ-92 имелся более чем на 37% воронежских АЗС, АИ-95 — примерно на 35%, дизельное топливо — на 70% заправок.

Денис Данилов