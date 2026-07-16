Орловской и Тамбовской областям спишут 4,2 млрд долгов по бюджетным кредитам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании девяти регионам двух третей задолженности по бюджетным кредитам на 8,4 млрд руб. в сумме. В частности, речь идет об Орловской и Тамбовской областях, которым разрешили не возвращать в федеральный бюджет 1,9 млрд и 2,3 млрд руб. соответственно. Это следует из опубликованного распоряжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В перечень также вошли Башкортостан которому спишут 12 млн руб., Алтайский край (154,7 млн руб.), Чечня (516,3 млн руб.), Тверская (100,5 млн руб.), Ленинградская (167 млн руб.), Ивановская (305,4 млн руб.) и Саратовская области (2 млрд руб.).

Объем списания равняется размеру вложений этих регионов в проекты модернизации ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, а также в реализацию инфраструктурных проектов по развитию опорных населенных пунктов и поддержку организаций, управляющих территориями с преференциальными налоговыми режимами.

В 2025 году кабмин разрешил 58 регионам не возвращать 226,9 млрд руб. долгов по бюджетным кредитам.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», с начала года правительство РФ уже списало Орловской области 1 млрд руб. задолженности, а Тамбовской — 3,8 млрд. Кроме того, долговая нагрузка Воронежской области снизилась на 4,6 млрд руб., а Липецкой — на 8,4 млрд руб.

Алина Морозова