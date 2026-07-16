Усадьбу Муромцевых в Липецкой области выставляют на торги пятью лотами

В селе Баловнево Данковского округа Липецкой области готовят к продаже объект культурного наследия (ОКН) регионального значения — Усадьбу Муромцевых. Информация о предстоящих торгах в отношении здания и земельного участка появилась на портале «наследие.дом.рф». Имущество будет реализовано пятью лотами в третьем квартале 2026 года. Начальная цена пока не определена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Усадьба Муромцевых в Липецкой области

Фото: наш.дом.рф Усадьба Муромцевых в Липецкой области

Фото: наш.дом.рф

В рамках первого лота в собственность инвестора перейдет усадебный ансамбль площадью 1,17 тыс. кв. м, построенный в 1770–1797 годах, а земельный участок площадью 3,06 га — в аренду. Кадастровая стоимость участка составляет 314,2 тыс. руб. Согласно охранным обязательствам, до 1 мая 2028 года инвестору будет необходимо разработать научно-проектную документацию для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия и реализовать их до 1 мая 2032 года.

Также на торги планируют выставить арку въездных ворот (построена в 1880 году, площадь 25 кв. м), водонапорную башню (1880–1885 гг., 36 кв. м), два флигеля и цоколь с подвалом главного дома (1770–1775 гг., 252 кв. м), а также парк, фруктовые сады и пруды. Для каждого из объектов установлены свои сроки проведения противоаварийных, консервационных и реставрационных работ: для арки необходимо разработать рабочую документацию до 1 февраля 2027 года и провести работы в течение года, для флигелей и водонапорной башни — выполнить консервацию по уже разработанной документации, для парка и садов — разработать проект до мая 2028 года и провести работы в течение четырех лет.

Усадебный комплекс в Баловневе сложился в последней четверти XVIII — начале XIX века. До начала XX века владельцами являлись представители дворянского рода Муромцевых, последним из которых был живописец-передвижник Волков-Муромцев. Первые упоминания о поселении датируются XVI веком, расцвет усадьбы пришелся на вторую половину XVIII века при Матвее Муромцеве, который построил большой дом, разбил фруктовый сад площадью 30 га и пейзажный парк площадью 96 га, создал каскад из 13 прудов. В советские годы большая часть строений была разрушена, парки запущены, жилые флигели превращены в коммуналки, церковь использовалась для хозяйственных нужд. До наших дней сохранились флигели, триумфальная арка и Владимирская церковь, построенная в стиле раннего классицизма.

Вчера «Ъ-Черноземье» сообщал о старте торгов по продаже ОКН регионального значения — каретного сарая с конюшней конца XIX века на улице Филиппова в городе Мичуринске Тамбовской области. Начальная стоимость лота составляет 1 руб.

Ульяна Ларионова