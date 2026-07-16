Агрохолдинг «Юг» обжаловал отказ во взыскании 300 млн за погибших в Судже животных

АО «Агропромышленный альянс "Юг"» подало апелляционную жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд на июньское решение Арбитражного суда Москвы, которым компании было отказано в иске к АО «Альфастрахование» о взыскании 300,4 млн руб. по договору страхования животных. Суд оставил жалобу без движения, предложив заявителю до 10 августа устранить нарушения. Это следует из определения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Причиной оставления жалобы без движения стало отсутствие документа об уплате государственной пошлины, а также доказательств направления копий жалобы лицам, участвующим в деле. В мае арбитражный суд отказал агрохолдингу в иске к «Альфастрахованию», а также в аналогичном иске к АО СК «РСХБ-Страхование» на 280 млн руб.

Агрохолдинг зарегистрирован в Суджанском районе Курской области, который с августа 2024 года по март 2025 года находился под контролем ВСУ. Компания обратилась к страховщикам после утраты поголовья скота, однако получила отказ в выплатах. В «РСХБ-Страховании» заявленное событие квалифицировали как террористический акт, который не был включен в страховое покрытие. Кроме того, истец не представил достаточных доказательств размера ущерба и факта повреждения конкретного имущества, а также нарушил порядок уведомления о страховом случае.

В августе 2025 года «Юг» подал в Арбитражный суд Москвы два иска к «РСХБ-Страхованию» на общую сумму 311,8 млн руб. По второму иску на 31,5 млн руб. решение пока не принято, следующее заседание назначено на 21 июля.

О том, как суджанские компании, пострадавшие во время вторжения ВСУ, пытаются добиться компенсации от властей — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова