Агрохолдинг «Юг» обжаловал отказ во взыскании 300 млн за погибших в Судже животных
АО «Агропромышленный альянс "Юг"» подало апелляционную жалобу в Девятый арбитражный апелляционный суд на июньское решение Арбитражного суда Москвы, которым компании было отказано в иске к АО «Альфастрахование» о взыскании 300,4 млн руб. по договору страхования животных. Суд оставил жалобу без движения, предложив заявителю до 10 августа устранить нарушения. Это следует из определения суда.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Причиной оставления жалобы без движения стало отсутствие документа об уплате государственной пошлины, а также доказательств направления копий жалобы лицам, участвующим в деле. В мае арбитражный суд отказал агрохолдингу в иске к «Альфастрахованию», а также в аналогичном иске к АО СК «РСХБ-Страхование» на 280 млн руб.
Агрохолдинг зарегистрирован в Суджанском районе Курской области, который с августа 2024 года по март 2025 года находился под контролем ВСУ. Компания обратилась к страховщикам после утраты поголовья скота, однако получила отказ в выплатах. В «РСХБ-Страховании» заявленное событие квалифицировали как террористический акт, который не был включен в страховое покрытие. Кроме того, истец не представил достаточных доказательств размера ущерба и факта повреждения конкретного имущества, а также нарушил порядок уведомления о страховом случае.
В августе 2025 года «Юг» подал в Арбитражный суд Москвы два иска к «РСХБ-Страхованию» на общую сумму 311,8 млн руб. По второму иску на 31,5 млн руб. решение пока не принято, следующее заседание назначено на 21 июля.
О том, как суджанские компании, пострадавшие во время вторжения ВСУ, пытаются добиться компенсации от властей — в материале «Ъ-Черноземье».