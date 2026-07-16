В Калининграде мужчину осудили на 12 лет по обвинению в госизмене

Калининградский областной суд приговорил гражданина России к 12 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителя Калининградской области приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Жителя Калининградской области приговорили к 12 годам колонии по делу о госизмене

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным суда, мужчина установил контакт с представителями иностранной организации и по их заданию совершал действия, направленные против безопасности Российской Федерации. Другие обстоятельства уголовного дела не раскрываются.

Осужденному назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а также один год ограничения свободы после освобождения.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Матвей Николаев