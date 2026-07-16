Энергоблок № 3 Кольской АЭС досрочно подключили к сети после ремонта
На Кольской АЭС после завершения планово-предупредительного ремонта в сеть подключили энергоблок № 3. Работы завершились на сутки раньше запланированного срока, сообщили в пресс-службе станции.
На Кольской АЭС завершили ремонт третьего энергоблока раньше срока
Фото: kolanpp.rosenergoatom.ru
Ремонт продолжался 31,5 суток. За это время специалисты выполнили весь запланированный объем работ, включая замену оборудования системы автоматического управления дизель-генераторной установкой и узлов системы уплотнения вала турбогенератора второго контура.
Главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев отметил, что сократить сроки ремонта удалось благодаря скоординированной работе персонала станции и подрядных организаций.
После подключения третьего энергоблока на станции работают все четыре энергоблока. Их суммарная нагрузка составляет 1010 МВт.