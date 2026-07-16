Филипп Киркоров, ледовое шоу и матч «Сочи» — «Спартак» Кострома

На предстоящих выходных в Сочи запланирована насыщенная культурная и развлекательная программа. Жителей и гостей города ждут концерты, театральные спектакли, кинопоказы и спортивные мероприятия. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».



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Где послушать музыку

В пятницу 17 июля, в 21:00 в концертном зале «Треугольник» состоится акустический концерт лидера группы «АнимациЯ» Константина Кулясова. В программе — песни из репертуара коллектива, включая известные хиты и новый альбом. Исполнение пройдет в формате живого звука.

Стоимость билета — от 2500 руб. (16+)

В субботу 18 июля, в 20:00 на сцене Фестивального зала состоится концерт Филиппа Киркорова. В программе — сценография, спецэффекты и песни из репертуара артиста, включая «Зайка моя», «Снег», «Жестокая любовь», «Я за тебя умру» и другие.

Стоимость билета — от 4500 руб. (12+)

Параллельно в Киноконцертном зале «Южное взморье» состоится концерт группы «Бутырка». Также 19 июля в 20:00 группа выступит в КСКК «Аквалоо» в зале «Триумф». В программе — песни автора Олега Симонова, включая «Запахло весной», «Аттестат», «Шарик», «Девчонка с центра», а также новые композиции.

Стоимость билета — от 1500 руб. (16+)

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Какие спектакли посмотреть

17 июля и 18 июля в 20:00 в Зимнем театре состоятся показы рок-оперы «Юнона и Авось» в постановке Ленкома. Спектакль по мотивам поэмы Андрея Вознесенского на музыку Алексея Рыбникова с момента премьеры в 1981 году остается одной из самых узнаваемых постановок театра. Продолжительность — 130 минут.

Стоимость билета — от 5500 руб. (16+)

18 июля в 12:00 в Новом театре Сочи состоится спектакль «Принцесса на горошине» по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена. Постановка объединяет несколько сюжетов в одно путешествие Принца в поисках настоящей принцессы.

Стоимость билета — от 1200 руб. (0+)

В 19:00 в Конференц-центре «Сириус» (Олимпийский проспект, 36/1) состоится моноспектакль «Евгений Онегин» в исполнении заслуженного артиста России Дмитрия Дюжева. Постановка по роману Александра Пушкина сопровождается живой музыкой Сергея Прокофьева в исполнении симфонического оркестра «Новая Эпоха» под управлением дирижера Андрея Лебедева. Продолжительность спектакля — 2 часа 15 минут с антрактом.

Стоимость билета — от 2000 руб. (12+)

19 июля в 18:00 в Культурном центре «Сириус» состоится опера «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Николая Римского-Корсакова в постановке Мариинского театра. Это последняя эпическая опера композитора, соединяющая древнерусское сказание, философскую притчу и музыкальную драму. Оперную труппу и симфонический оркестр Мариинского театра возглавляет музыкальный руководитель и дирижер Валерий Гергиев, режиссер спектакля — Алексей Степанюк. Продолжительность — 250 минут с двумя антрактами.

Стоимость билета — от 800 руб. (12+)

В 20:00 19 июля в Зимнем театре состоится мюзикл-шоу «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта». В программе — арии из двух культовых мюзиклов в исполнении звезд оригинальных постановок: Петра Маркина, Юлии Артемовой, Светланы Светиковой, Эда Шульжевского и других артистов. Первое отделение посвящено истории «Нотр-Дам де Пари», второе — «Ромео и Джульетте». Продолжительность шоу — 140 минут.

Стоимость билета — от 1500 руб. (6+)

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Что смотреть в кино

С 16 июля в кинотеатре «МореМолл» показывают фильм «На деревню дедушке 2». Владик снова приезжает на летние каникулы к деду Юре, но в деревне появляется его второй дедушка — Виктор, и между ними начинается соперничество за внимание внука. В ролях: Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская. Режиссер — Владимир Котт. Сеансы по расписанию кинотеатра.

Стоимость билета — от 600 руб. (6+)

19 июля в 15:00 в кинотеатре «МореМолл» пройдет показ спектакля «Зальцбург: Отель Метаморфоз» в рамках проекта TheatreHD. Постановка режиссера Барри Коски по мотивам «Метаморфоз» Овидия объединяет пять античных мифов в пространстве отеля. Главные роли исполняют Чечилия Бартоли, Филипп Жарусски, Леа Дезандре, Надежда Карязина и Ангела Винклер, дирижер — Джанлука Капуано. Продолжительность — 206 минут.

Стоимость билета — от 650 руб. (18+)

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Куда сходить еще

18 июля в 19:30 на Сочи Парк Арене пройдет ледовое шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» по мотивам сказки Сергея Аксакова. В постановке участвуют олимпийские чемпионы и призеры международных соревнований: Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Евгения Тарасова, Владимир Морозов, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Марк Кондратюк и другие фигуристы. Продолжительность шоу — 1 час 20 минут.

Стоимость билета — от 2000 руб. (0+)

19 июля в 18:00 на стадионе «Фишт» состоится футбольный матч между командами «Сочи» и «Спартак» из Костромы. Для посещения карта болельщика не требуется.

Стоимость билета — от 750 руб. (0+)

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