В Коммунаре расширили производство воздушных автоматических выключателей

Бывшее подразделение Schneider Electric в России и Белоруссии — сейчас «Систэм Электрик» запустила на своей производственной площадке в Коммунаре новый цех по производству воздушных автоматических выключателей, в результате мощность вырастет до более чем 5 тыс. изделий в год. Локализация производства ГК достигла 70%, сообщило руководство компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Систэм Электрик» запустило новый цех по производству воздушных автоматических выключателей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ «Систэм Электрик» запустило новый цех по производству воздушных автоматических выключателей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На открытии новой линии на площадке гатчинского предприятия «Систэм Электрик Завод ЭлектроМоноблок» (СЭЗЭМ) присутствовал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Автоматические воздушные выключатели предназначены для применения в сетях низкого напряжения до 690 В. Они используются для рабочих включений и отключений, защиты в системах распределения электроэнергии.

Как рассказал первый заместитель генерального директора «Систэм Электрик» по рынкам «Энергетика и Автоматизация» Николай Ладыгин, в аппаратах используется первый отечественный блок управления для воздушных автоматических выключателей, запатентованный НТЦ «Механотроника» (входит в «Систэм Электрик»).

Открытие новой производственной линии состоялось в рамках реализации инвестиционной программы ГК стоимостью 250 млн рублей, в результате которой компании удалось локализовать производство до 70%.

Подробнее о модернизации производственных мощностей разработчика и производителя — в материале «Систэм Электрик» углубляет локализацию.

Александра Тен