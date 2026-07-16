В Псковской области спустя 85 лет нашли останки советского солдата
В Себежском районе Псковской области участники поисковой экспедиции «Вахта Памяти» обнаружили останки советского солдата, погибшего в июле 1941 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Останки нашли под обломками железобетона
Фото: Пресс-служба правительства Псковской области
Останки нашли под обломками железобетона на нижнем уровне долговременной огневой точки (ДОТа), получившей у поисковиков название «Песок». Поисковые работы здесь ведутся с 2023 года силами студентов экспедиционного корпуса «Команда Арктики» РТУ МИРЭА и поискового отряда «Забытый батальон».
За это время добровольцы разобрали более 50 кубометров песка и вывезли десятки тонн металлической арматуры и обломков железобетона.
По словам командира поискового отряда Владимира Бумакова, найденный боец погиб во время боя 5 июля 1941 года. Поисковики продолжают работы и не исключают, что под завалами могут находиться останки других советских солдат.