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Конфликт на рынке в Петербурге закончился выстрелом из травматического пистолета

На рынке в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел конфликт со стрельбой из травматического пистолета. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На рынке в Красносельском районе Петербурга произошла стрельба из травматического оружия

На рынке в Красносельском районе Петербурга произошла стрельба из травматического оружия

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На рынке в Красносельском районе Петербурга произошла стрельба из травматического оружия

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным полиции, утром на рынке на улице Массальского между двумя мужчинами произошла ссора. В ходе конфликта один из участников выстрелил из травматического оружия.

Предварительно установлено, что причиной спора стали коробки, которыми один из мужчин задел автомобиль другого.

Одного из участников конфликта доставили в отдел полиции. По факту произошедшего проводится проверка, сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.

Матвей Николаев

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