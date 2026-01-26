Смольный разработал проект закона о повышении штрафов за неоплату парковки

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга подготовил проект закона о повышении штрафов за неоплату парковки физлицами с 3 до 5 тыс. рублей. Соответствующий документ опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного.

В новой редакции городского закона №273-70 об административных правонарушениях штраф для ИП также составит 5 тыс. рублей, для юрлиц — 30 тыс. рублей. Ранее в городе действовали штрафы в 3 тыс. рублей для всех нарушителей.

С 15 октября в центре Северной столицы начали действовать новые тарифы на парковку. Цена зависит от загруженности улицы: 100 рублей в час сохранятся лишь в локациях, где уровень заполняемости не превышает 50%, в остальных местах цена будет варьироваться от 200 до 360 рублей в час.

После этого соцсетях появились публикации о том, что теперь в некоторых случаях оплатить штраф дешевле, чем парковочную сессию: если умножить максимальную стоимость сессии в 360 рублей на 12 часов — период взимания платы за парковку в Петербурге — получится 4,3 тыс. рублей при штрафе за неоплату в 3 тыс. рублей. На этом фоне конмтранс задумался о повышении суммы штрафа.

Артемий Чулков