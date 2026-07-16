Покупателей на долги «Ставрополь Авто» почти на 425 млн рублей не нашлось

Открытый аукцион по продаже крупнейшего актива обанкротившегося ООО АК «Ставрополь Авто» — портфеля дебиторской задолженности с начальной стоимостью 424,7 млн руб. — признан несостоявшимся. Согласно опубликованному в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (Федресурсе) протоколу, за более чем месяц приема заявок на участие в торгах не поступило ни одной заявки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На продажу единым лотом были выставлены права требования к более чем 60 юридическим и физическим лицам на общую сумму 424,7 млн руб. При этом практически вся стоимость портфеля сосредоточена в требованиях к двум компаниям: ООО «Чайна Автомаркет» — на 293,2 млн руб. и ООО «СтавСтройИнжиринг» — на 131,1 млн руб. Кроме того, в состав лота вошли требования к ООО АК «Дервейс» на 11,3 млн руб., ООО «Стававтокомплект» — на 5,7 млн руб., а также право требования о возврате автомобиля ГАЗ 2017 года выпуска.

Фактически на торги выставлялось не имущество предприятия, а права требования к контрагентам и другим должникам, подтвержденные судебными актами либо включением требований в реестры кредиторов по делам о банкротстве. Покупатель такого актива получает право самостоятельно взыскивать задолженность в судебном порядке.

Продажа проводилась в рамках конкурсного производства по делу о банкротстве ООО АК «Ставрополь Авто», которое рассматривает Арбитражный суд Ставропольского края. Организатором торгов выступил конкурсный управляющий Кахабер Тедеев. Прием заявок продолжался с 8 июня по 15 июля, однако интереса со стороны потенциальных инвесторов аукцион не вызвал.

ООО АК «Ставрополь Авто» было создано для реализации проекта по выпуску автомобилей китайской марки Great Wall на площадке в Михайловске. Предприятие начало работу в 2017 году, однако уже через несколько лет производство было остановлено. Впоследствии компания была признана банкротом, а ее имущество и имущественные права вошли в конкурсную массу.

Это уже не первая безуспешная попытка реализовать проблемные активы предприятий, связанных с бывшим автомобильным кластером группы «Дервейс». Весной 2026 года конкурсный управляющий входившего в структуру холдинга ООО «Стававтокомплект» также выставлял на торги права требования к должникам на сумму свыше 1,3 млрд руб. Тогда опрошенные «Ъ-Кавказ» эксперты отмечали, что низкий интерес инвесторов к подобным активам объясняется высокой сложностью взыскания задолженности и неопределенностью перспектив возврата средств.

После признания аукциона несостоявшимся конкурсный управляющий вправе повторно выставить лот на торги. В соответствии с законодательством о банкротстве условия реализации могут быть пересмотрены, в том числе за счет снижения начальной цены актива.

Подробнее читайте в материале «Долги китайской сборки».

Роман Лаврухин