Минфин Ставрополья разместил четыре аукциона на финансирование дефицита бюджета

Министерство финансов Ставропольского края 15 июля опубликовало в Единой информационной системе четыре идентичных электронных аукциона на открытие возобновляемых кредитных линий с лимитом по 1 млрд руб. каждая — банки-претенденты должны подать заявки до 23 июля, а победители станут известны 27-го числа того же месяца, следует из данных портала госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Региональное министерство финансов одновременно запустило четыре торговые процедуры с совпадающими параметрами: одинаковым лимитом, датой публикации и сроком приема документов от участников. Все четыре закупки зарегистрированы под разными реестровыми номерами, однако фактически представляют единый механизм привлечения банковского финансирования. По каждому из лотов начальная цена контракта установлена на уровне 208,27 млн руб.

Предметом тендера выступает не кредит в традиционном понимании, а банковская услуга по предоставлению средств в целях покрытия бюджетного дефицита и погашения накопленных долговых обязательств. Согласно условиям извещения, никаких комиссий и дополнительных сборов, помимо процентных платежей и штрафных санкций, соглашение не предполагает. Досрочное расторжение договора допускается, что придает инструменту гибкость, характерную для управления краткосрочной ликвидностью. Действие кредитных линий рассчитано до 31 марта 2028 года.

Сумма в 208,27 млн руб. отражает не объем единовременного заимствования, а совокупную стоимость пользования линией на протяжении всего срока действия договора. При установленном потолке в 1 млрд руб. подобный объем процентных выплат свидетельствует о намерении региона задействовать инструмент многократно — по мере возникновения кассовых разрывов, а не в рамках разовой операции.

Публичная конкурентная процедура предполагает допуск исключительно кредитных организаций, располагающих лицензией Банка России и подтвержденной практикой исполнения сопоставимых по масштабу контрактов. Параллельный запуск четырех идентичных лотов — распространённый среди региональных заемщиков прием, позволяющий одновременно создать конкуренцию между банками и зафиксировать стоимость долга до возможного изменения рыночных условий.

Весной «Коммерсантъ» сообщал о привлечении Ставропольем кредитной линии объемом 1 млрд руб. для закрытия того же дефицита. Июльские торги продолжают ту же линию: в условиях сохраняющегося разрыва между доходами и расходами краевой казны на 2026 год и действующей программы внутренних заимствований региональные власти вновь обращаются к банковскому рынку, стремясь заблаговременно определить цену обслуживания обязательств.

Станислав Маслаков