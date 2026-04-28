Ставропольский край взял кредит на 1 млрд рублей для покрытия дефицита бюджета

Ставропольский край провел крупную операцию по привлечению заемных средств, заключив контракт на открытие возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности в 1 млрд руб., следует из данных портала госзакупок.

Средства предназначены для финансирования дефицита бюджета края и погашения его долговых обязательств, что напрямую связано с текущей бюджетной политикой субъекта и необходимостью выравнивать кассовые разрывы. Заказчиком выступает министерство финансов Ставропольского края, процедура проходила в электронной системе по 44ФЗ, а этап определения поставщика уже завершен.

Начальная сумма контракта меньше — 122,8 млн руб., что отражает стоимость банковских услуг по предоставлению и обслуживанию кредитной линии, а не размер выданных средств. Лимит задолженности в 1 млрд руб. позволяет региону в течение срока действия соглашения многократно использовать ресурсы в пределах этого лимита, что типично для краткосрочного финансирования бюджета и управления долговой нагрузкой. Такой формат позволяет казне не перегружать одну сделку разовыми займами, а более гибко распределять кредитные средства по мере возникновения дефицита и наступления сроков платежей.

Контекст операции связан с ростом дефицита бюджета Ставропольского края, который в 2025 году вырос до уровня около 17,5 млрд руб., при этом расходы на обслуживание госдолга составляют сотни миллионов рублей ежегодно. В новых бюджетных стратегиях краевой власти региональный долг постепенно переходит в разряд системного фактора, требующего стабильного инструментария: размещения облигаций, кредитов и краткосрочных линий. В 2024–2025 годах правительство края неоднократно уточняло параметры бюджета, увеличивая расходы на национальные проекты и социальные обязательства, что повышает зависимость от внешнего финансирования.

Ставропольский край входит в число регионов, где доля расходов на обслуживание долга и объем внешних заимствований остаются существенными, а краткосрочные кредиты через госзакупки становятся частью регулярной практики управления ликвидностью.

Станислав Маслаков