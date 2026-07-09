«Родина» определилась с кандидатами в ЗакС

Петербургское отделение партии «Родина» назвала имена своих кандидатов в Законодательное собрание города на сентябрьских выборах. Первые места в общегородской части списка получили малоизвестные для региональной политики персоны, а в одномандатных округах выступят только два кандидата. Теперь «Родине» предстоит в сжатые сроки собрать свыше 20 тыс. подписей для участия в избирательной кампании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Глава регионального отделения партии «Родина» в Петербурге Андрей Анохин собрал соратников вечером 8 июля в конференц-зале гостиницы «Адмиралтейская» в Коломне. Собрание получилось малочисленным, однако лидер петербургских партийцев заверил, что так будет не всегда и уже в скором времени им удастся привлечь новых сторонников. Сейчас на учете в городском отделении числится 41 партиец.

Последние пять лет городское отделение «Родины» практически бездействовало. После неудачной попытки заявиться на выборы депутатов Законодательного собрания в 2021 году работу объединения поставили на паузу. Анохин возглавил реготделение в мае 2025 года, вскоре после ухода из смольнинского комитета по делам Арктики, в который перешел после двух депутатских сроков в городском парламенте.

Ключевым вопросом повестки встречи стало утверждение списка представителей партии на выборах в Законодательное собрание. Всего «Родина» выдвинет 32 кандидата, в основном по городскому списку. Объединение решило побороться за депутатское кресло только в двух одномандатных округах. Всего их в Петербурге 25. Партия намерена выдвинуть юриста Александра Федченко в 1-м округе, расположенном в Адмиралтейском районе, а в 6-м, в границы которого входит Калининский район, пойдет адвокат Антон Шальков.

Федченко, кроме юридической практики, занимается общественной работой в качестве помощника муниципального депутата МО «Смольнинское» Павла Смоляка и ведет Telegram-канал о городской политике. Он идет на выборы, чтобы составить конкуренцию общественнику и лидеру движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярославу Кострову, выдвинутому по 1-му округу от «Справедливой России», рассказал Федченко в беседе с корреспондентом «Ъ Северо-Запад».

— У нас идет по этому округу известный смутьян Костров — нужно противостоять ему. Мы с ним всегда так, у нас своеобразное взаимодействие. Надо ему дать отпор,— пояснил Федченко.

В парламенте Федченко, по его словам, занялся бы развитием патриотической повестки и защитой прав граждан. Впрочем, в успехе избирательной кампании он сомневается. Его соратник адвокат Шальков настроен на активную борьбу. В случае регистрации в качестве кандидата он будет оппонировать старожилу Мариинского дворца, действующему депутату Заксобрания Михаилу Амосову, который уже собрал необходимое число подписей для выдвижения от «Зеленых».

— Мы более десяти лет продвигаем разные общественные проекты в районе. Вижу, что происходит в политической жизни: отсутствуют амбициозные политические деятели, и тем, кто идет, административным назначенцам, не интересно развивать район. Сидят на своих должностях, плывут по течению. Я понимаю свои силы, понимаю, как тяжело в этой гонке победить,— заявил адвокат.

Сейчас у Шалькова, по его словам, уже есть четыре законодательные инициативы, которые он хотел бы реализовать в случае избрания, но подробности раскрывать не стал. Ранее адвокат уже принимал участие в выборах. В 2024 году шел в качестве самовыдвиженца в МО «Гражданка», но проиграл. Шальков утверждает, что в тот раз решил не вести активную кампанию, потому что оказался не готов приостанавливать адвокатский статус в случае избрания. Ради мандата депутата Заксобрания он готов на время завязать с практикой. В основном он занимается уголовными делами. Среди его клиентов бывали чиновники и депутаты: замглавы администрации МО «Северный» Тамара Волгина (осуждена за попытку получить взятку) и, по его словам, заместитель главы Калининского района Роман Сапижак (дело о превышении полномочий прекратили из-за истечения сроков давности). Кроме того, Шальков добавил, что ему удалось поработать с депутатом Заксобрания Еленой Раховой — он сопровождал ее в Следком во время следствия по делу о «мертвых душах» в школе.

Лидерами общегородской части списка «Родины» стали три кандидата. Под первым номером идет многодетная мать, домохозяйка Юлия Ковальчук, следом юрист Федченко и заместитель председателя петербургского отделения общественной организации «Офицеры России» Андрей Хитров. Ковальчук рассказала, что в рамках избирательной кампании собирается добиваться повышения статуса многодетных семей. По ее мнению, не все существующие меры поддержки и льготы для многодетных доступны.

Среди петербургских отделений политических партий, заявивших о намерениях побороться за места в Заксобрании, «Родина» последней провела конференцию по утверждению кандидатов. Непарламентскому объединению для регистрации списка кандидатов нужно собрать минимум 20 190 подписей в поддержку выдвижения. При этом времени на эту процедуру остается все меньше: подписные листы нужно сдать до 18 июля. Оплата подписных листов возможна только с избирательного счета, который объединение сможет открыть после заверения списка кандидатов. Санкт-Петербургская избирательная комиссия проверяет полноту документов в течение трех дней с момента их получения. Так, у «Родины» остается меньше 10 дней для сбора подписей.

— У нас в городе же есть случай, когда партии за три дня собирали, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы попытаться собрать. Во всяком случае, мы будем делать это публично, чтобы видел весь город, как наша партия организовывает процесс,— рассказал Анохин корреспонденту «Ъ Северо-Запад».

За три дня собрать более 21 тыс. подписей удалось партии «Зеленые». Как утверждали в объединении, на уличные пикеты с подписными листами тогда вышли около 240 сборщиков. При выборочной проверке эксперты Санкт-Петербургской избирательной комиссии выявили менее 1% брака. Для успешной регистрации количество ошибок не должно превышать 5%.

Выборы в Законодательное собрание Петербурга пройдут с 18 по 20 сентября. Всего планируется избрать 50 депутатов: 25 по спискам партий, а остальных — по одномандатным округам.

Константин Леньков