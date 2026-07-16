Десятки домов затопило новой волной паводка в Ирбитском МО за сутки

За последние сутки в Свердловской области новой волной паводка затопило 130 домов и 185 земельных участков — преимущественно в Ирбите и Ирбитском муниципальном округе, сообщили в региональном МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр из видео МЧС Свердловской области Фото: кадр из видео МЧС Свердловской области

На сегодня на Среднем Урале открыто шесть пунктов временного размещения: четыре в Ирбитском МО и два — в Ирбите. В них временно проживают 88 человек, в том числе 32 ребенка. За сутки спасатели доставили жителям изолированных водой населенных пунктов более 400 продуктовых наборов, 2 тонны бутилированной воды, а также выполнили десятки запросов на доставку медикаментов. На территории сельхозпредприятия «Килачевское» завершено возведение защитных дамб из песчаных мешков для предотвращения подтопления объектов животноводства, ведется откачка поступающей воды мотопомпами.

В зоне ЧС работают 475 человек и 139 единиц техники. «В ближайшие сутки ожидается дальнейший подъем уровня воды, что создает риски подтопления дополнительных территорий в Ирбитском муниципальном округе и городе Ирбите»,— говорится в сообщении.

Всего в Свердловской области в зоне подтопления остаются 443 частных жилых дома и 1792 приусадебных участка в 65 населенных пунктах 20 муниципалитетов. Затоплены девять низководных мостов и два участка автомобильных дорог. При этом паводковые воды за прошедшие сутки покинули 49 жилых домов и 153 приусадебных участка в 13 населенных пунктах. По оценке МЧС, паводковая обстановка остается сложной в регионе на фоне продолжительных ливней и резкого подъема уровня воды в реках.

Ранее в безопасную зону в Ирбитском МО из-за паводка перевезли уже порядка 200 детей и несколько десятков взрослых. Уровень воды в реке Ница в Ирбите к вечеру 15 июля достиг отметки 805 см — это превышает максимальные значения почти всех наводнений, которые ранее были зафиксированы в городе. О ситуации с паводками в регионе доложили президенту Владимиру Путину.

Подробнее об обстановке в Ирбите — в материале «Сверх Ницы»

Ирина Пичурина