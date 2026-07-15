Песков: Путину доложили о ситуации с паводками в Свердловской области

Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации с паводками в Свердловской области. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пока региональные власти принимают все необходимые меры, региональные органы МЧС тоже принимают меры. Ситуация будет уточняться в зависимости от того, как будут развиваться погодные условия»,— сказал господин Песков.

Он добавил, что глава государства ежедневно получает сводки по линии МЧС и других ведомств обо всех происшествиях в регионах.

По данным регионального МЧС, сейчас в 20 муниципалитетах Свердловской области в зоне подтопления остаются 362 частных жилых дома, при этом за сутки в 10 муниципалитетах произошли новые подтопления, затронувшие 177 жилых домов и 564 земельных участка.

Подробнее о наводнении на Среднем Урале — в материале «Урал выпал в осадок»

Полина Бабинцева