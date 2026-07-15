Порядка 200 детей в Ирбитском МО из-за паводка вывезли в безопасную зону

В безопасную зону в Ирбитском муниципальном округе Свердловской области из-за паводка перевезли уже порядка 200 детей и несколько десятков взрослых, включая людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщил в своем Telegram-канале полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр из видео в Telegram-канале Артема Жоги Фото: кадр из видео в Telegram-канале Артема Жоги

Он поблагодарил за помощь аварийно-спасательное подразделение «РМК Поиск». «Ситуация в населенных пунктах округа сложная. В зоне подтопления находятся частные жилые дома, социально-реабилитационный центр, детский оздоровительный лагерь и другие объекты. Более двух десятков спасателей с лодками, мотопомпами, беспилотниками и другим оборудованием эвакуируют людей»,— рассказал Артем Жога.

Как сообщил во «ВКонтакте» мэр Ирбита Николай Юдин, подъем воды продолжается: к 8:00 уровень реки Ница составил 786 см — за сутки его высота поднялась на 54 см. В результате этого затопило приусадебные участки и придомовые территории по 212 адресам, где проживают 434 человека, в том числе 98 жилых домов и дач, где проживают 250 человек.

По данным регионального МЧС, сейчас в 20 муниципалитетах в зоне подтопления остаются 362 частных жилых дома, при этом за сутки в 10 муниципалитетах произошли новые подтопления, затронувшие 177 жилых домов и 564 земельных участка.

Об обстановке в Ирбите — в материале «Сверх Ницы»

Ирина Пичурина