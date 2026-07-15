Уровень воды в реке Ница в свердловском Ирбите превысил 8 метров

Уровень воды в реке Ница в Ирбите (Свердловская область) достиг отметки 805 сантиметров. Это превышает максимальные значения почти всех наводнений, которые ранее были зафиксированы в городе, сообщил глава города Николай Юдин.

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По его словам, в настоящий момент в Ирбите подтоплены приусадебные участки и придомовые территории по 226 адресам, в том числе 165 жилых домов и дач, где проживают 335 человек. Группировку спасателей, работающую на территории города, увеличили еще на 15 человек.

Глава города призвал жителей поднять выше ценные вещи, мебель и технику. «Пожалуйста, трезво оцените необходимость оставаться в доме. Возможно, гораздо безопаснее будет выехать к родственникам или в пункт временного размещения»,— добавил господин Юдин.

Подробнее об обстановке в Ирбите — в материале «Сверх Ницы»

Полина Бабинцева