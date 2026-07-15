По делу о хищениях на водоводе из Ростова в Донецк предъявлено обвинение

Главное военное следственное управление СКР завершило предъявление обвинений троим фигурантам дела о хищении более 500 млн рублей, выделенных на строительство водовода из Ростова-на-Дону в Донецк, тогда как московский суд уже вынес приговор четвертому участнику схемы, пишет «КоммерсантЪ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Военные следователи направили окончательные обвинения троим фигурантам резонансного уголовного дела, связанного с государственным контрактом на прокладку водопровода для Донбасса. Под удар правосудия попали руководитель ООО «ПП Интерарм» Владимир Куранов, его заместитель Вилен Даллари, а также представитель московского ООО «НЭСТ» — компании, выступавшей поставщиком по контракту. Всем троим инкриминируется мошенничество в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ.

Согласно материалам расследования, Военно-строительная компания (ВСК) в рамках госконтракта на возведение водовода «Дон — Донбасс» заключила с ООО «НЭСТ» соглашение о поставке трубопроводной арматуры на 533 млн руб. «НЭСТ», в свою очередь, привлек к исполнению субподрядчика — «Интерарм». По версии ГВСУ СКР, Куранов и Даллари намеренно завысили расценки и сократили затраты за счет качества металла, закупив продукцию китайского производства, не отвечавшую установленным техническим требованиям. После того как оборудование было смонтировано, на участке протяженностью около 300 метров зафиксированы порывы и течи. Совокупный ущерб следствие оценило в полную сумму контракта.

Обвиняемые свою причастность к преступлению категорически отвергают. В защиту Вилена Даллари его адвокаты еще в конце июня обратились с жалобой в Главную военную прокуратуру, оспорив правовую квалификацию вменяемых действий. Сторона защиты не отрицает, что Даллари вносил недостоверные сведения в паспорта изделий и визировал документы вместо непосредственного руководителя, однако настаивает на отсутствии корыстного умысла — обязательного элемента состава хищения. По словам адвокатов, подзащитный действовал под давлением Куранова, грозившего увольнением или лишением заработной платы. Кроме того, защита указывает на объективную невозможность проведения испытаний из-за отсутствия необходимого оборудования: Куранов лично заверил подчиненного, что контроль качества уже был осуществлён на предприятии-изготовителе в Китае.

Адвокаты также обращают внимание на маркировку GGG50, нанесенную на поставленные изделия и подтвержденную независимым экспертом, что формально свидетельствует о соответствии металла заявленным характеристикам. Причиной аварий на трубопроводе защита считает ненадлежащий монтаж, выполнявшийся сторонней организацией, а не конструктивные недостатки арматуры. Адвокаты добивались переквалификации действий Даллари на статью 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»), предусматривающую более мягкое наказание. Отдельно защита указала, что в материалах дела фигурируют ещё два поставщика арматуры, также закупавших товар в Китае по сопоставимым ценам, однако уголовному преследованию не подвергшихся.

Главная военная прокуратура жалобу адвокатов фактически отклонила, указав, что вопросы квалификации действий обвиняемого на стадии расследования относятся к компетенции ГВСУ СКР, а не надзорного органа.

Станислав Маслаков