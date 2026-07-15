Ростовскую агрофирму «Донецкая долина» пытается обанкротить налоговая

Межрайонная инспекция ФНС по Республике Башкортостан направила в арбитражный суд Ростовской области заявление о признании несостоятельным ООО «Агрофирма Донецкая долина», пишет РБК Ростов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Янмаев Фото: Роман Янмаев

Сведения о поданном требовании размещены в картотеке арбитражного суда Ростовской области. Башкортостанское налоговое ведомство добивается введения процедуры банкротства в отношении донской сельскохозяйственной структуры, которая занимается закладкой питомника плодовых культур.

Заместитель генерального директора предприятия Нина Иванова объяснила происходящее совокупностью факторов, накопившихся в 2025–2026 годах. «Мы в этом и прошлом году столкнулись с проблемами финансирования, административным давлением», — констатировала она, добавив, что сами по себе производственные показатели минувшего года были удовлетворительными.

Одним из ключевых триггеров кризиса ликвидности руководство называет специфику режима единого сельскохозяйственного налога. ЕСХН — льготный фискальный инструмент для аграрных производителей, предусматривающий ставку 6% с разницы между доходами и расходами и освобождающий от уплаты налога на прибыль и налога на имущество. Однако декларация по нему подаётся единожды в год, вследствие чего налоговая задолженность формально фиксируется в начале календарного года. «Система налогообложения у нас такая, что мы подаем декларацию раз в год. Ни первое полугодие, ни третий квартал не показательны. У нас показания идут за весь год», — пояснила госпожа Иванова.

По ее словам, с сентября предыдущего года сведения о налоговой задолженности компании стали общедоступны, что породило настороженность со стороны деловых партнеров и контрагентов, отказавшихся от перевода средств. Нина Иванова подчеркнула, что уход первого полугодия «в минус» — повсеместная практика среди отечественных аграриев, а не исключительная ситуация конкретного предприятия.

Дополнительную нагрузку на оборотный капитал создало строительство тепличного комплекса для культивирования черешни в защищенном грунте: объект достраивался и вводился в эксплуатацию за счет средств, изъятых непосредственно из основного производства. Теплица была сдана летом 2025 года, а первый промышленный сбор черешни состоялся в мае 2026 года.

Параллельно компания вынашивала планы по возведению второй очереди тепличных мощностей площадью один гектар. Изначально объект предполагалось ввести в строй к осени 2027 года, однако дефицит финансирования отодвинул этот срок как минимум на год. «Естественно, про расширение самого производства речь не идёт. Мы достигли определённых результатов, постараемся удержать их в этом году. Но, честно говоря, тяжелая ситуация в отрасли. Мы столкнулись с кассовым разрывом. Это не удивительная история для сельхозтоваропроизводителей», — резюмировала замдиректора.

Как ранее писал Ъ-Ростов, на 2026 год компания планировала увеличение площади тепличного комплекса в четыре-пять раз. В несколько раз вырастет и размер инвестиций в этот проект. Он, кстати, получил одобрение на региональном уровне. Недавно экспертный совет бизнес-премии «Твердые знаки-2025», организованной «Ъ-Ростов», признал ООО «Агрофирма Донецкая Долина» с проектом «Строительство тепличного комплекса по выращиванию черешни в закрытом грунте» победителем в номинации «Лучший аграрный проект».

Станислав Маслаков