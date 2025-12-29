На Дону компания вложила 20 млн рублей в тепличное производство черешни

В Ростовской области ООО «Агрофирма Донецкая долина» реализовало первый этап проекта по запуску единственного в России комплекса по выращиванию черешни в защищенном грунте. Об этом «Ъ-Ростов» рассказал заместитель гендиректора предприятия Василий Индыло. Он уточнил, что пока инвестиции в производство составили более 20 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник отдела по работе с клиентами крупного бизнеса Ростовского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Евгений Калиниченко (слева) и заместитель генерального директора ООО «Агрофирма Донецкая Долина» Василий Индыло на вручении бизнес-премии «Твердые знаки-2025»

Фото: Роман Янмаев

По словам господина Индыло, в середине апреля 2026 года они ожидают получение урожая. «В это время на рынке возникает дефицит черешни: уже закончилась китайская, но еще не поступила азербайджанская и турецкая, не говоря уже о российской. Так что, для нас, как первого в РФ предприятия по выращиванию черешни в закрытом грунте, это экономически целесообразно: урожай в середине апреля позволит нам добиться оптимального соотношения “цена/качество”. Затраты на производство сравнительно низкие (включая обогрев теплицы, создание необходимого микроклимата), а цены на плоды на южном рынке еще довольно высокие.»,– пояснил топ-менеджер.

Он добавил, что из более чем 50 сортов, которые культивирует компания, для теплиц отобрали три наиболее подходящих, показавших эффективность: «В тепличных условиях получили такое качество и вкусовые характеристики, которые практически не отличаются от черешни, выращенной на открытом грунте. Главное отличие – размер плодов. У нас они будут крупными – 36-38 мм в диаметре».

Василий Индыло рассказал, что на 2026 год запланировано увеличение площади тепличного комплекса в четыре-пять раз. В несколько раз вырастет и размер инвестиций в этот проект. Он, кстати, получил одобрение на региональном уровне. Недавно экспертный совет бизнес-премии «Твердые знаки-2025», организованной «Ъ-Ростов», признал ООО «Агрофирма Донецкая Долина» с проектом «Строительство тепличного комплекса по выращиванию черешни в закрытом грунте» победителем в номинации «Лучший аграрный проект».

Ефим Мартов