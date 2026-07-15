Частный жд-перевозчик запустил поезд из Москвы в Новороссийск

Компания «Гранд Сервис Экспресс» в этом сезоне назначила поезд № 433/434 по маршруту Москва — Новороссийск, который начал курсировать с 10 июля в ежедневном режиме. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

В составе поезда 17 одноэтажных вагонов: шесть плацкартных, девять купейных, один штабной и один вагон-ресторан. Путь из Москвы до Новороссийска займет 35 часов 35 минут. В обратную сторону до Москвы — 35 часов 50 минут. В пути следования поезд сделает 15 остановок, в том числе в областных центрах: Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону.

«На направление в Новороссийск фиксируется активный спрос. За неделю с момента открытия продаж на первые дни курсирования поезда Москва – Новороссийск продано 60% билетов. На весь период открытой продажи (30 дней) продано уже 30% мест», — прокомментировали в пресс-службе перевозчика.

В плацкарте стоимость билетов начинается от 5,2 тыс. руб., в купе — от 10,5 тыс. руб.

Ранее в компании РЖД в сообщении с Новороссийском отметили повышение спроса относительно 2025 года: на поезда с отправлением в июле 2026 года — на 9%, в августе — на 4%.

Сергей Емельянов