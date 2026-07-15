Качели для покупателя

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Петербургский рынок строящегося жилья, впрочем, как и общероссийский, уже несколько месяцев находится в состоянии неопределенности. Сначала все ожидали февральских изменений в условиях выдачи льготной семейной ипотеки, и это в январе определенным образом подогревало спрос — люди пытались успеть вскочить в последний вагон. Потом такой же «прогрев» шел в весенние месяцы — теперь все пытались успеть купить квартиру до июльских изменений в семейной ипотеке. Изменения в итоге перенесли на осень, и у девелоперов есть надежда, что ожидание этого будет слабо поддерживать спрос еще и в летние месяцы. Но с каждым разом эффект от попыток «успеть купить до…» все слабее: экономическое положение ухудшается и людей, готовых приобретать жилье из опасений, что завтра условия станут хуже, все меньше.

Предложение тем временем сжимается до минимальных за десять лет значений. Запуск новых проектов за год сократился едва ли не вдвое. И это тот случай, когда дефицит работает не в пользу покупателя. Часть спроса уже несколько лет все больше смещается в соседнюю Ленобласть — там квадратный метр ощутимо дешевле. Город остается городом, но считать научились все.

Все упирается в ключевую ставку. Пока она высока, рынок живет в режиме ожидания: спрос сдержан, цены ползут вверх, а участники повторяют слово «осторожно» с интонацией заклинания. Оживление, если и наступит, то не раньше того момента, когда кредит перестанет быть роскошью. А до тех пор рынок будет делать то, что у него получается лучше всего: ждать.

Валерий Грибанов, редактор Guide «Инвестиции в недвижимость»