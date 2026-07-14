Учредитель Кисловодской еврейской общины возглавил Кавказский биосферный заповедник

Исполняющим обязанности директора Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х.Г. Шапошникова назначен Семен Юханов. До этого назначения он занимал пост заместителя директора по лесохозяйственной деятельности в национальном парке «Кисловодский», следует из данных ЕГРЮЛ от ФНС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц добавляют к портрету нового руководителя неожиданный штрих: по данным ЕГРЮЛ , Семен Юханов указан также среди учредителей религиозной организации — Кисловодской еврейской общины «Дом Менахема (Утешитель)», зарегистрированной 6 июля 2026 года.

В январе «Ъ» писал, что исполняющим обязанности директора Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Шапошникова назначен Владимир Титов. В Сочинском национальном парке аналогичную должность занял заместитель директора по охране территории Владимир Атоян, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Спустя полгода Лазаревский районный суд Сочи ведет слушания по уголовному делу против обоих чиновников о превышении должностных полномочий — статья 286, часть третья Уголовного кодекса России. Материалы переданы в суд 29 мая, первое заседание прошло 11 июня. Поводом для возбуждения дела послужили прокурорские проверки, выявившие нарушения в работе подведомственных учреждений. Совокупный ущерб, вменяемый фигурантам, оценивается более чем в 3 млрд руб.

Нынешняя управленческая перестройка — уже вторая по счету за неполный год. В январе оба обвиняемых заняли временные посты после того, как заповедник и нацпарк покинул прежний куратор Сергей Шевелев. Теперь, спустя несколько месяцев, схема управления снова пересматривается — на этот раз непосредственно в ходе судебного разбирательства. Между тем сам заповедник продолжает принимать гостей в штатном режиме. В июне учреждение последовательно открывало летние туристические маршруты, введя временные ограничения из-за позднего таяния снежного покрова. Стоимость однодневного посещения для взрослых составляет 500 руб.; дети и подростки до 18 лет допускаются на тропы бесплатно.

Станислав Маслаков