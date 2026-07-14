Имущество птицефабрики «Белокалитвинская» выставили на аукцион за 746 млн рублей

В Ростовской области имущество АО «Птицефабрика Белокалитвинская» выставили на аукцион с начальной ценой в более 746 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале «Федресурс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В состав лота входят зерносклад, столовая, котельная, склады, десятки птичников, земельные участки площадью 2,8 млн кв. м, порядка 50 автомобилей (легковых и грузовых), инкубаторы и другое оборудование. Часть имущества находится у «Сбербанка» — на сумму почти 663 млн руб., на часть наложены аресты. Стоимость имущества, не находящегося в залоге, составляет около 82 млн руб.

В реестр требований кредиторов предприятия включен ряд организаций. Так, компания «Старлюкс» претендует на взыскание задолженности в размере 5,6 млн руб. В июле 2026 года в реестр также включили требования еще двух кредиторов. ООО «Колос» заявило о задолженности на 7,1 млн руб., ООО «Волгохимстрой» предъявило требования на 137 тыс. руб. Кроме того, ООО «Альфавет» заявило требования на 2,7 млн руб., основанием послужило решение Арбитражного суда Ростовской области. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что конкурсный управляющий Кирилл Коваленко уведомил о получении требований еще пяти кредиторов обанкротившегося АО «Птицефабрика Белокалитвинская» на 85,2 млн руб.

Арбитражный суд Ростовской области в марте 2026 года признал Белокалитвинскую птицефабрику банкротом. Торги начнутся 21 августа. Их шаг составляет более 37 млн руб.

Константин Соловьев