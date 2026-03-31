Арбитражный суд признал банкротом Белокалитвинскую птицефабрику

Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом Белокалитвинскую птицефабрику. Решение об этом опубликовано в картотеке суда.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

С иском в инстанцию обратилась компания «КБК-Экспорт», специализирующаяся на оптовой торговле зерном, по факту задолженности в 20 млн руб., которую должны были погасить еще в феврале 2024 года. Позже к судебному процессу подключились «Сбербанк» и региональная межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы в качестве дополнительных кредиторов.

Предприятие в ответе на исковые требования подтвердило наличие признаков несостоятельности и заявило об отсутствии возможностей для восстановления финансовой устойчивости.

По данным портала проверки контрагентов Rusprofile, в 2025 году выручка АО «Птицефабрика Белокалитвинская» составила почти 650 млн руб., что на 5,2% выше показателя 2024 года. Однако компания завершила год с убытком в почти 482 млн руб. Это значительное ухудшение по сравнению с убытком в 60,2 млн рублей годом ранее. Коэффициенты финансовой устойчивости имеют отрицательные значения. Коэффициент текущей ликвидности 0,19 говорит о недостатке оборотных средств для покрытия краткосрочных долгов. По объему выручки в 2024 году компания занимала 15-е место в Ростовской области и 583-е в России, что ниже среднего показателя по отрасли.

Константин Соловьев