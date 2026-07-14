В Коми вынесли приговоры участникам вооруженной ОПГ, действовавшей 13 лет

В Республике Коми суд вынес приговор двум участникам вооруженной группировки «Шагивалеевские», которые были признаны виновными в убийствах, вымогательствах и других тяжких преступлениях. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вооруженная группа действовала с 1992 по конец 2005 года

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Вооруженная группа действовала с 1992 по конец 2005 года

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На скамье подсудимых оказались 55-летний житель Московской области и 64-летний житель Москвы. Суд признал их виновными в создании и руководстве бандой, убийстве двух и более лиц, покушении на убийство, вымогательстве, а также незаконном обороте оружия.

По данным следствия, вооруженная группа действовала с 1992 по конец 2005 года. Ее участники совершали нападения на граждан с применением оружия, убийства, вымогательства и другие преступления.

В распоряжении группировки находилось не менее шести единиц огнестрельного оружия, включая автомат Калашникова, пистолеты различных модификаций и боеприпасы.

Раскрыть преступления удалось в рамках расследования дел прошлых лет. Следователи СК совместно с сотрудниками МВД и УФСБ по Коми использовали показания очевидцев и бывших участников группировки.

Суд назначил одному из обвиняемых 21 год лишения свободы, второму — 18 лет колонии строгого режима. Также в пользу потерпевших взыскали компенсацию морального вреда.

Как ранее сообщал «Ъ», группировке вменяли серию тяжких преступлений, в том числе убийство директора коммерческого предприятия в Воркуте в декабре 1993 года. Его супруга и водитель получили тяжелые ранения. Также следствие связывало участников ОПГ с убийством еще одного предпринимателя в апреле 1996 года, а также с расправами над участниками группировки Ифы-Козлова в 1995 и 1997 годах.

По версии следствия, между ОПГ «Шагивалеевские» и группировкой Ифы-Козлова шла криминальная борьба за сферы влияния. В результате конфликта многие участники банды были убиты, часть покинула ее состав, а в 2005 году группировка прекратила существование.

Карина Дроздецкая