В Коми перед судом предстанут лидеры ОПГ «Шагивалеевские»

В Коми перед судом предстанут два предполагаемых лидера преступной группировки «Шагивалеевские», которая действовала в регионе с 1991 года на протяжении 14 лет. По версии следствия, в 1991–1992 годах двое жителей Коми создали в Воркуте банду и занялись вымогательством денег и имущества у предпринимателей в обмен на криминальную защиту, рассказала “Ъ” старший помощник прокурора Коми Наталия Спиридонова.

Уголовное дело в отношении них было возбуждено республиканским СУ СКР по ч. 1 ст. 209 УК РФ (бандитизм), п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство более двух лиц, совершенное организованной группой), ст. 15 и п. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (покушение на убийство двух лиц), ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство) и ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов). По словам собеседницы “Ъ”, преступления совершались под руководством обоих фигурантов и при их личном участии.

«В декабре 1993 года в Воркуте убит директор коммерческого предприятия, тяжело ранены его супруга и водитель. Еще один коммерсант убит в апреле 1996 года. А в мае 1995 года совершено убийство участника противоборствующей группировки Ифы—Козлова, в марте 1997-го в Москве банда расправилась над лидером этой группировки и его супругой»,— пояснила представитель прокуратуры Коми. Уголовное дело направлено в Верховный суд Коми.

По данным следствия, в ходе криминальной войны за сферы влияния с ОПГ Ифы—Козлова многие члены банды убиты, некоторые вышли из ее состава. После переезда лидеров в Москву ОПГ «Шагивалеевские» к декабрю 2005 года прекратила существование.

Дарья Шучалина, Сыктывкар