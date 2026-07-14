Главные новости к утру 14 июля
США бомбили Иран пять часов подряд.
Иран атаковал ракетами два танкера ОАЭ в Ормузском проливе.
Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил участие России в обсуждении гарантий безопасности для Украины.
Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что миротворческие силы, которые Европа планирует развернуть на Украине после окончания конфликта, начнут учения в ближайшие месяцы.
Часть Севастополя осталась без света после атаки ВСУ.
Домен Telegram t.me перестал работать по всему миру.
Взаимные атаки между США, Израилем и Ираном, включая бомбардировки и ракетные обстрелы, начались в феврале 2026 года и привели к эскалации насилия и дестабилизации Ближнего Востока. США и Израиль нанесли удары по Ирану, а Тегеран ответил атаками на Израиль и американские объекты в регионе. Одним из ключевых событий этой эскалации стало то, что американские и израильские военные нанесли удары по Ирану 28 февраля 2026 года, на что Иран ответил атаками на американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре и на Израиль.
Этот конфликт привел к перекрытию Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Иран в одностороннем порядке стал взимать плату за проход через пролив, изменив его международный статус. США не поддержали этот механизм, назвав его неприемлемым, и предупредили, что это подорвет переговорный процесс с Ираном, который до этого демонстрировал подвижки. По оценкам, текущий статус-кво в Ормузском проливе угрожает мировой экономике рецессией, сравнимой с глобальным финансовым кризисом 2008 года.