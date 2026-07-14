Составлено ИИ-Ассистентъ

Взаимные атаки между США, Израилем и Ираном, включая бомбардировки и ракетные обстрелы, начались в феврале 2026 года и привели к эскалации насилия и дестабилизации Ближнего Востока. США и Израиль нанесли удары по Ирану, а Тегеран ответил атаками на Израиль и американские объекты в регионе. Одним из ключевых событий этой эскалации стало то, что американские и израильские военные нанесли удары по Ирану 28 февраля 2026 года, на что Иран ответил атаками на американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре и на Израиль.

Этот конфликт привел к перекрытию Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Иран в одностороннем порядке стал взимать плату за проход через пролив, изменив его международный статус. США не поддержали этот механизм, назвав его неприемлемым, и предупредили, что это подорвет переговорный процесс с Ираном, который до этого демонстрировал подвижки. По оценкам, текущий статус-кво в Ормузском проливе угрожает мировой экономике рецессией, сравнимой с глобальным финансовым кризисом 2008 года.