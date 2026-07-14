Мерц исключил участие России в обсуждении гарантий безопасности для Украины
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что гарантии безопасности для Украины, которые она получит по завершении конфликта с Россией, будут определять Киев и его союзники. Москва, по его словам, в этом процессе участия принимать не будет.
Канцлер Германии Фридрих Мерц
Фото: Teresa Suarez / Pool / Reuters
Господин Мерц сказал это по итогам саммита «коалиции желающих», который состоялся вчера. На встрече союзники Украины объявили о дополнительной поддержке Киева, а также решили в скором времени провести учения многонациональных сил, которые Европа планирует развернуть в Украине после завершения конфликта для поддержания мира.
Немецкий канцлер рассказал о том, как Европа помогает Украине готовиться к следующей зиме, укрепляет ее силы ПВО, и при этом заявил о желании ЕС поскорее закончить военный конфликт. «Украина готова положить конец войне, она всегда была готова. Мы также открыты для мирных переговоров между Украиной и Россией при поддержке Европы и Соединенных Штатов. Теперь все зависит исключительно от президента Путина — воспользуется ли он этим шансом. А пока мы будем усиливать давление на Москву»,— добавил он.
Заявление Мерца об исключении России из процесса определения гарантий безопасности для Украины согласуется с ранее высказанными позициями Запада. Европейские страны, в частности, США и их союзники, уже долгое время разрабатывают такие гарантии без участия РФ. Отмечалось, что обсуждаемые гарантии безопасности призваны поддержать продолжение конфликта против России. Представители "коалиции желающих" подчеркивали, что их целью является обеспечение безопасности Украины и готовность направить многонациональные силы для поддержания мира после прекращения боевых действий.
Существует также информация, что Россия, наоборот, требует гарантии безопасности для себя для заключения мирных соглашений с Украиной, включая нейтральный статус Украины и отказ от вступления в НАТО. При этом Россия категорически выступает против размещения на территории Украины подразделений вооруженных сил других государств, считая это угрозой своей безопасности и потенциальной причиной прямого столкновения с НАТО. Более того, Россия будет расценивать "многонациональные силы" "коалиции желающих" как законный военный объект.
"Коалиция желающих", которая насчитывает более 30 стран, является инициативой Великобритании и Франции. Она была создана для выработки и предоставления гарантий безопасности Украине. В ее рамках обсуждались различные аспекты, такие как усиление украинской армии, поставки оружия, финансирование оборонного производства, а также перспектива размещения иностранных войск. Некоторые источники указывают, что европейцы стремятся взять на себя большую часть бремени гарантий безопасности, поскольку США не готовы напрямую отправлять свои войска на Украину.
В целом, позиция, выраженная Мерцем, отражает стремление европейских стран и США разработать механизмы поддержки Украины, что рассматривается Россией как шаг к дальнейшей эскалации. Обсуждаемые варианты гарантий, включая формат "НАТО Лайт" и развертывание миротворческих сил, предполагают оказание помощи Украине без непосредственного участия России в этом процессе.