Мерц исключил участие России в обсуждении гарантий безопасности для Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что гарантии безопасности для Украины, которые она получит по завершении конфликта с Россией, будут определять Киев и его союзники. Москва, по его словам, в этом процессе участия принимать не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Teresa Suarez / Pool / Reuters Канцлер Германии Фридрих Мерц

Фото: Teresa Suarez / Pool / Reuters

Господин Мерц сказал это по итогам саммита «коалиции желающих», который состоялся вчера. На встрече союзники Украины объявили о дополнительной поддержке Киева, а также решили в скором времени провести учения многонациональных сил, которые Европа планирует развернуть в Украине после завершения конфликта для поддержания мира.

Немецкий канцлер рассказал о том, как Европа помогает Украине готовиться к следующей зиме, укрепляет ее силы ПВО, и при этом заявил о желании ЕС поскорее закончить военный конфликт. «Украина готова положить конец войне, она всегда была готова. Мы также открыты для мирных переговоров между Украиной и Россией при поддержке Европы и Соединенных Штатов. Теперь все зависит исключительно от президента Путина — воспользуется ли он этим шансом. А пока мы будем усиливать давление на Москву»,— добавил он.