Иран атаковал ракетами два танкера ОАЭ в Ормузском проливе

Два танкера, которые шли в Ормузском проливе под флагом ОАЭ, попали под ракетную атаку со стороны Ирана, заявили в Минобороны страны. Погиб член экипажа одного из судов, восемь человек получили ранения.

Танкеры носят названия «Момбаса» и «Аль-Бахия», уточнили в Минобороны. Там добавили, что при ударе погиб гражданин Индии. Ранения, в том числе тяжелые, получили граждане Индии и Украины. После обстрела танкеры загорелись — сейчас пожары локализованы, заявили в ведомстве.

«Государство оставляет за собой полное право отреагировать на эту эскалацию и принять все необходимые меры для защиты своей территории, своего народа и проживающих на его территории лиц»,— сообщило Минобороны в соцсети X.

О том, что Иран атаковал несколько судов в Ормузском проливе, ранее сообщило иранское агентство Tasnim. Источники агентства назвали атакованные танкеры «судами-нарушителями», однако точное число поврежденных танкеров в сообщении не уточнялось.