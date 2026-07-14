Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

США бомбили Иран пять часов подряд

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о завершении новой волны ударов по Ирану, которая продолжалась пять часов. За это время американские военнослужащие поразили объекты на территории городов Бушер, Чахбехар, Джаск, Конарак, Абу-Мусу и Бендер-Аббас, заявили в ведомстве.

Удары были нанесены «с целью дальнейшего снижения возможностей Ирана атаковать коммерческие суда», сообщила пресс-служба командования в соцсети X. «Силы CENTCOM применили высокоточные боеприпасы по иранским системам береговой обороны, объектам ракетных войск и беспилотной авиации, а также по объектам военно-морских сил»,— добавили в военном ведомстве.

В ответ Иран сегодня ночью атаковал военные базы США в Кувейте и Бахрейне, сообщали республиканские агентства. Среди целей иранских военных были системы связи, топливные резервуары, системы ПВО Patriot, наблюдательные вышки и склады боеприпасов.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Нынешняя волна ударов США по Ирану является продолжением серии атак, которая началась 8 июля 2026 года после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана попытался атаковать три коммерческих судна в Ормузском проливе. В ответ США нанесли удары по более чем 80 иранским целям, а президент Дональд Трамп заявил об отмене прекращения огня с Ираном. Эти события ознаменовали собой новую фазу конфликта, который ранее уже приводил к обмену ударами и нарушению мирных договорённостей.

Основной причиной нынешней эскалации являются принципиальные разногласия между США и Ираном по вопросу контроля над Ормузским проливом, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Иран заявляет о закрытии пролива до "окончания вмешательства США в регионе", а США видят в этом угрозу свободе судоходства. В ответ на американские удары Иран ранее уже атаковал военные объекты США в Кувейте, Бахрейне, Катаре и Иордании, используя беспилотники и ракеты. Об этом сообщалось 11 июля, когда Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявляло о завершении третьей волны ударов по Ирану, поразив более 300 целей.

В целом, конфликт между США и Ираном развивается на фоне попыток Ирана восстановить свою ядерную программу и его роли в региональных конфликтах. США, в свою очередь, стремятся ответить на "иранскую агрессию" и принудить Тегеран к переговорам по ядерной программе и другим вопросам. Однако военное давление и дипломатия часто идут параллельно, и обе стороны периодически обмениваются угрозами и ударами, не прекращая полностью контакт.

Предыдущие удары США по Ирану, в том числе по ядерным объектам, происходили в июне 2025 года. Эти атаки, по мнению США, были направлены на "уничтожение ядерной программы Ирана", но Тегеран отрицал серьёзный ущерб, заявив, что атакованные объекты были эвакуированы.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд