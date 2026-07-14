США бомбили Иран пять часов подряд

Составлено ИИ-Ассистентъ

Нынешняя волна ударов США по Ирану является продолжением серии атак, которая началась 8 июля 2026 года после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана попытался атаковать три коммерческих судна в Ормузском проливе. В ответ США нанесли удары по более чем 80 иранским целям, а президент Дональд Трамп заявил об отмене прекращения огня с Ираном. Эти события ознаменовали собой новую фазу конфликта, который ранее уже приводил к обмену ударами и нарушению мирных договорённостей.

Основной причиной нынешней эскалации являются принципиальные разногласия между США и Ираном по вопросу контроля над Ормузским проливом, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти. Иран заявляет о закрытии пролива до "окончания вмешательства США в регионе", а США видят в этом угрозу свободе судоходства. В ответ на американские удары Иран ранее уже атаковал военные объекты США в Кувейте, Бахрейне, Катаре и Иордании, используя беспилотники и ракеты. Об этом сообщалось 11 июля, когда Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявляло о завершении третьей волны ударов по Ирану, поразив более 300 целей.

В целом, конфликт между США и Ираном развивается на фоне попыток Ирана восстановить свою ядерную программу и его роли в региональных конфликтах. США, в свою очередь, стремятся ответить на "иранскую агрессию" и принудить Тегеран к переговорам по ядерной программе и другим вопросам. Однако военное давление и дипломатия часто идут параллельно, и обе стороны периодически обмениваются угрозами и ударами, не прекращая полностью контакт.

Предыдущие удары США по Ирану, в том числе по ядерным объектам, происходили в июне 2025 года. Эти атаки, по мнению США, были направлены на "уничтожение ядерной программы Ирана", но Тегеран отрицал серьёзный ущерб, заявив, что атакованные объекты были эвакуированы.