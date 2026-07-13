Макрон: миротворческие силы для Украины начнут учения в ближайшие месяцы

Сегодня в Париже прошел саммит «коалиции желающих», где союзники Украины объявили о дополнительной поддержке Киева. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что участники встречи решили провести учения многонациональных сил, которые Европа планирует развернуть на Украине после завершения конфликта для поддержания мира. По его словам, маневры начнутся в ближайшие месяцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Teresa Suarez / Pool / Reuters Президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Teresa Suarez / Pool / Reuters

Военнослужащие, входящие в состав контингента, будут тренироваться в соседних с Украиной странах, сказал господин Макрон. Военные начнут подготовку, «чтобы подтвердить наши планы развертывания и продемонстрировать, что мы готовы, решительны и заслуживаем доверия», заявил он по итогам саммита коалиции, передает Le Monde.

Также господин Макрон объявил, что Украина к 2028–2029 годам получит 16 истребителей Rafale, а также батареи SAMP/T нового поколения для укрепления украинской ПВО.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который также участвовал в саммите, заявил, что союзникам Украины настало время «удвоить усилия» для прекращения российско-украинского конфликта. Власти королевства пообещали поучаствовать в выделении Украине кредита на €90 млрд, который ранее согласовали власти ЕС.

«Мы делаем это не против какого-либо народа, а для защиты нашего собственного»,— указано в совместной декларации Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Украины и Великобритании, опубликованного после саммита.