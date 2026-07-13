Макрон: миротворческие силы для Украины начнут учения в ближайшие месяцы
Сегодня в Париже прошел саммит «коалиции желающих», где союзники Украины объявили о дополнительной поддержке Киева. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что участники встречи решили провести учения многонациональных сил, которые Европа планирует развернуть на Украине после завершения конфликта для поддержания мира. По его словам, маневры начнутся в ближайшие месяцы.
Президент Франции Эмманюэль Макрон
Фото: Teresa Suarez / Pool / Reuters
Военнослужащие, входящие в состав контингента, будут тренироваться в соседних с Украиной странах, сказал господин Макрон. Военные начнут подготовку, «чтобы подтвердить наши планы развертывания и продемонстрировать, что мы готовы, решительны и заслуживаем доверия», заявил он по итогам саммита коалиции, передает Le Monde.
Также господин Макрон объявил, что Украина к 2028–2029 годам получит 16 истребителей Rafale, а также батареи SAMP/T нового поколения для укрепления украинской ПВО.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который также участвовал в саммите, заявил, что союзникам Украины настало время «удвоить усилия» для прекращения российско-украинского конфликта. Власти королевства пообещали поучаствовать в выделении Украине кредита на €90 млрд, который ранее согласовали власти ЕС.
«Мы делаем это не против какого-либо народа, а для защиты нашего собственного»,— указано в совместной декларации Дании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции, Украины и Великобритании, опубликованного после саммита.
Идея отправки европейских миротворческих сил на Украину обсуждается давно, и президент Франции Эмманюэль Макрон является одним из её главных сторонников. Еще в конце 2024 года он активно включился в процесс подготовки к мирному урегулированию российско-украинского конфликта, организовывая встречи с лидерами стран и обсуждая контуры миротворческой миссии. Эта инициатива рассматривается в контексте обеспечения гарантий безопасности для Украины после возможного прекращения огня.
Первоначально, в январе 2025 года, французские подразделения спецназа уже проводили неофициальные учения по отработке сценария возможной «интервенции» на территорию Украины. В начале 2025 года Франция и Великобритания планировали направить до 15 тыс. военнослужащих, основной задачей которых было бы обслуживание техники, обучение ВСУ и строительство оборонной инфраструктуры. Однако тогда речь не шла о прямом участии в боевых действиях, а скорее о стабилизации ситуации после заключения мира.
Макрон пояснял, что европейские силы не пойдут воевать на линию фронта, а будут размещены там только после подписания мирного соглашения, чтобы гарантировать его полное соблюдение. Тем не менее, другие европейские страны, включая Германию, Италию, Польшу и Испанию, ранее выступали против отправки войск, опасаясь эскалации конфликта. Россия (постпред Ульянов и глава МИД Лавров) неоднократно заявляла, что категорически против размещения европейских миротворцев на Украине, считая их небоспристрастными и утверждая, что такие разговоры преждевременны без согласия обеих сторон.