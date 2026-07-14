Часть Севастополя осталась без света после атаки ВСУ

Составлено ИИ-Ассистентъ

Эта атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетическую инфраструктуру Севастополя является не первым подобным инцидентом. Например, 24 июня 2026 года уже сообщалось о блэкауте в Севастополе после атак ВСУ, затронувшем также значительную часть Крыма. Тогда губернатор Михаил Развожаев сообщал о сбитых 70 беспилотниках над городом, и ремонтные бригады постепенно восстанавливали подачу электричества. Также 6 июля 2026 года Севастополь уже оставался обесточенным после атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру, что привело к отключению троллейбусов и переводу социальных объектов на резервное электроснабжение.

Подобные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергетическую инфраструктуру случались и в других регионах. Например, 18 ноября 2025 года Донецкая народная республика (ДНР) вводила режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за обесточивания значительной части территории после налета украинских беспилотников. В этом случае были повреждены две тепловые электростанции, что привело к отключению света у 65% потребителей и нарушениям в работе котельных и станций водоочистки.