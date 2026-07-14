Домен Telegram t.me перестал работать по всему миру

Короткий адрес мессенджера Telegram — t.me — перестал работать по всему миру из-за ограничений со стороны оператора доменной зоны .me, которая принадлежит Черногории. Домену, согласно данным сервиса WhoIs, был присвоен статус serverHold. То есть он был фактически отключен от глобальной системы DNS.

Это означает, что короткие ссылки на каналы, чаты и профили перестали открываться в обычных браузерах. Сбой не связан с блокировками Роскомнадзора или российских провайдеров. При этом, как отмечает «Код Дурова», у некоторых пользователей ссылки все еще могут открываться благодаря локальному кэшу устройства, с которого пользователь заходит на сайт, или интернет-провайдера.

Внутри самого приложения Telegram ссылки t.me продолжают функционировать, а домен telegram.me, который находится в той же доменной зоне и у того же регистратора, и сайт telegram.org работают в штатном режиме.

Администрация Telegram произошедшее пока не комментировала. «Код Дурова» пишет, что отключение от системы DNS может происходить из-за юридических споров, требований правоохранительных органов, внутренних проверок или из-за технических сбоев. Домен остается закрепленным за Telegram, а срок его официальной регистрации истекает только в мае 2035 года.