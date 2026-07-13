В Ярославле ветер сорвал крышу дома многодетной семьи

В Ярославле у частного дома, в котором проживает многодетная семья, ветром сорвало крышу. Об этом сообщил мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Заявка о ЧП поступила в Единую диспетчерскую службу. Энергетики оперативно восстановили энергообеспечение дома. Господин Молчанов добавил, что ситуация находится под особым контролем.

По словам мэра, основные мероприятия по уборке городских территорий от поваленных ветром деревьев завершены. При этом управляющие компании продолжают работу на придомовых территориях.

Алла Чижова