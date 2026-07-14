Чиновники Ленобласти назвали срок новым школам

Вчера председатель комитета по строительству Ленобласти Егор Никитенко доложил на аппаратном совещании в правительстве региона о ходе строительства школ в Новом Девяткино и Кудрово на 1120 и 1600 мест. Работы на первом объекте уже ведутся, на втором — идет проектирование и подготовка строительной площадки. Общий объем бюджетного финансирования на два объекта — более 5,1 млрд рублей. Обе стройки из-за обращений граждан находятся на контроле у президента РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Необходимость в новых учреждениях среднего образования в данных густонаселенных локациях Ленобласти назрела уже давно

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Необходимость в новых учреждениях среднего образования в данных густонаселенных локациях Ленобласти назрела уже давно

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На площадке возведения школы на 1120 мест в Новом Девяткино завершен подготовительный период: подключены временные сети, переустроены инженерные коммуникации, ведутся погружение свай, разработка котлована и устройство фундаментной плиты, сообщил руководитель областного комстроя. Срок действия разрешения на строительство — до сентября 2027 года. Стоимость строительно-монтажных работ оценена в 1,509 млрд рублей.

В рамках сооружения школы на 1600 мест в Кудрово подрядчику передана строительная площадка. Завершены все виды инженерных изысканий. Продолжается разработка проектной документации для экспертизы и подготовительные работы на участке. Объем финансирования на проектирование и строительство составляет 3,6 млрд рублей. Планируемый срок завершения стройки — конец ноября 2028 года.

Необходимость в новых учреждениях среднего образования в данных густонаселенных областных локациях назрела уже давно. Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», дополнительной школы в Новом Девяткино жители ждут более 10 лет. Сейчас в населенном пункте с численностью населения более 19 тыс. человек работает только одна школа на 800 мест, дети посещают школы соседнего Мурино.

Проект строительства новой школы в Кудрово обсуждается с 2024 года. Несколько раз строительство откладывалось из-за отсутствия заявок на конкурс по выбору подрядчика на проектирование и строительство объекта образования. Изначально его должна была построить компания «Отделстрой», но она отказалась от проекта. В итоге школу возводят на бюджетные средства.

Кроме этих двух объектов на контроле у президента РФ находится сооружение ледовой арены в Сертолово. По словам Егора Никитенко, в данный момент выполняется сбор исходной документации. Конкурс на проектно-сметную документацию областные власти планируют объявить в третьем квартале 2026 года. Рассматривается возможность заключения единого контракта на проектирование и строительство до 2028 года.

Александра Тен