В Ярославле примут новый городской устав

В Ярославле 6 августа состоятся публичные слушания по проекту нового устава города. Решение о дате было принято в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам городского самоуправления, законности и правопорядка муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

Публичные слушания пройдут в 17:00 в зале заседаний муниципалитета. До них жители города могут направить свои предложения и замечания по проекту устава как в письменной форме лично в мэрии, так и через сайт.

«Все поступившие предложения и замечания будут рассмотрены в установленном порядке при проведении публичных слушаний и учтены при подготовке протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний»,— пояснили в муниципалитете.

Как пояснил первый заммэра Ярославля Вячеслав Гаврилов, принятие нового устава вызвано изменениями федерального законодательства. Проектом устава предлагается сохранить действующие структуру органов местного самоуправления, механизм выборов депутатов муниципалитета и мэра, срок полномочий мэра и муниципалитета. Прошлый устав действует с 1995 года.

Алла Чижова