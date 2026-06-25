Гагаринский суд Москвы изъял активы владельцев «10-ГПЗ» на 199,6 млрд рублей

Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества собственников ООО «Десятый подшипниковый завод» (10-ГПЗ) на сумму 199,6 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В перечень изъятых активов вошли три подшипниковых завода, складские комплексы «Элма» и строительная компания СК10. Вместе с тем пресс-служба «СК10» опровергла свою причастность к разбирательству: компания не являлась стороной процесса и не фигурировала в исковых требованиях Генпрокуратуры. Сведения о переходе «СК10» под контроль государства, распространяемые в ряде публикаций, там назвали недостоверными.

Защита по остальным перечисленным активам обжаловала решение суда. Апелляция назначена на 2 июля 2026 года.

Поводом для иска об изъятии имущества послужило уголовное дело о хищении 2,2 млрд руб. при исполнении гособоронзаказа в 2020–2024 годах. По версии следствия, фигуранты дела завышали цены на подшипниковую продукцию, причинив ущерб государству и 16 предприятиям. Среди обвиняемых — бывший генеральный директор Александр Дьяченко, собственники Алексей и Людмила Кулешовы, экс-директор по экономике Николай Борисов, начальник планово-экономического отдела Феликс Захарцов, Роман Волков, а также бывший начальник военного представительства Минобороны Андрей Сухомлин. Большинству предъявлено обвинение в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ; Сухомлину — дополнительно в служебном подлоге по ч. 2 ст. 292 УК РФ.

В мае 2026 года суд признал Захарцова виновным и приговорил его к 4 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии. В июне Советский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор Дьяченко — 3 года 10 месяцев колонии общего режима.

Мария Хоперская