Режим ЧС ввели в Шпаковском округе после пожара на нефтебазе из-за атаки БПЛА

Власти Шпаковского муниципального округа ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня после пожара на промышленном объекте в хуторе Вязники, возникшего в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно документу, границы зоны действия режима ЧС установлены в пределах хутора Вязники. Пострадавшим объектом признана территория ООО «Корона», где в ночь на 13 июля произошло возгорание.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Корона» зарегистрировано в Ставропольском крае в 1999 году и специализируется на хранении нефти и продуктов ее переработки. Владельцами компании являются Александр и Наталья Горжим.

Введение режима чрезвычайной ситуации муниципального характера позволяет местным властям оперативно привлекать дополнительные силы и средства для ликвидации последствий происшествия, использовать средства резервного фонда, а также при необходимости вводить временные ограничения доступа в опасную зону и принимать другие меры, предусмотренные законодательством для защиты населения и проведения аварийно-восстановительных работ.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в окрестностях Ставрополя силы противовоздушной обороны отражали атаку беспилотников. В результате удара произошло возгорание в промышленной зоне хутора Вязники. По предварительным данным, никто не пострадал.

Это уже второй подобный инцидент за последнюю неделю. В ночь с 8 на 9 июля после атаки беспилотников на территории того же промышленного объекта также произошел пожар. Тогда огонь распространился на резервуары с горючими материалами, жителей близлежащих домов временно эвакуировали, а возгорание удалось ликвидировать в течение суток.

Валерий Климов