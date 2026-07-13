Бельский считает, что бензина в Петербурге всем хватает

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский заявил, что не видит серьезных проблем с наличием топлива на заправках. По его наблюдениям, пробки на улицах остались, а, значит, горожане находят способы заправиться. При этом Бельский признал, что «сложности» есть. Своим мнением он поделился в эфире радиостанции Sputnik 13 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава ЗакСа призвал горожан не впадать в панику

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Глава ЗакСа призвал горожан не впадать в панику

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Я всегда оцениваю глобальность проблемы по тому, что вижу на улице. На улице пока сильного снижения трафика я не вижу. Соответственно, сложности, проблемы есть — люди с ними справляются, на сегодняшний день заправляются, но, может, не в тех объемах, как было, но пробки в Петербурге не исчезли — значит, бензина пока хватает всем»,— уверен господин Бельский.

Глава ЗакСа призвал горожан не впадать в панику и «спокойно смотреть» как вопрос наличия топлива на заправках решают чиновники из Смольного и администрации Ленинградской области. Спикер добавил, что сейчас власти регионов обсуждают возможность отпуска бензина по QR-кодам или по четным и нечетным номерам авто.

«Я знаю, обсуждаются вопросы о том, чтобы вводить систему по номерам и QR-кодам. Это немного дисциплинирует. Не так, как раньше можно было в любой момент остановиться, заправиться. Теперь к этому нужно относиться немножко по-другому. Планировать, когда тебе нужно заправиться и на сколько тебе этого хватит. Да, это немножко напрягает, но это не катастрофическая ситуация»,— добавил председатель городского парламента.

О возможности ввести особый порядок продажи бензина в Петербурге и Ленобласти рассказывал областной вице-губернатор Денис Седов. Власти субъектов уже проводили совместные совещания на эту тему. В качестве предлагаемых мер: заправка авто по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры регистрационного знака транспортного средства или отпуск топлива по специальным разрешениям в виде QR-кодов. В ряде регионов подобные механизмы уже применяются. Последствия топливного кризиса наблюдаются в Северной столице с середины июня. Сейчас на ряде АЗС в Петербурге действуют ограничения по продаже топлива.

Константин Леньков