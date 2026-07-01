На АЗС Петербурга и Ленобласти ввели лимиты на отпуск бензина

Автомобилисты Петербурга и Ленинградской области столкнулись с ограничениями при покупке топлива. На отдельных заправках отпускают не более 20–30 литров в одни руки, а продажа бензина в канистры приостановлена. В Смольном дефицита не подтверждают, называя меры инициативой самих сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Комитете по энергетике Петербурга заявили, что топливо в городе имеется в достаточном объеме

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Комитете по энергетике Петербурга заявили, что топливо в городе имеется в достаточном объеме

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщает издание «Аргументы и Факты», в конце июня на выезде из города и на областных трассах наблюдались очереди на АЗС. Водители, пытавшиеся заправиться впрок, получали отказ при попытке наполнить канистры. Отдельные автомобилисты пытались обходить лимиты, повторно заезжая на станции под видом новых клиентов.

Кирилл Конторщиков