По делу бизнесмена Трабера арестованы еще два подозреваемых соучастника

Басманный районный суд заключил под стражу Саида Саладинова и Владимира Даниленко — подозреваемых подельников петербургского бизнесмена Ильи Трабера. Им предъявлены обвинения в убийстве организованной группой и незаконном обороте оружия, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из них был партнером Трабера по бизнесу

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Один из них был партнером Трабера по бизнесу

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как пишет информагентство, Даниленко был партнером Трабера по бизнесу. Ранее по этому делу арестовали самого Трабера и двукратного чемпиона РФ по боксу Алисултана Надирбегова. Все фигуранты обвиняются по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Ранее также сообщалось о том, что 75-летнего бизнесмена Трабера проверяют на причастность к финансовым махинациям.

Трабер был доставлен из Петербурга в Москву, Басманный суд арестовал его на два месяца по делу об убийстве Александра Петрова, отца первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова. Преступление совершено в октябре 2020 года в поселке Великое: киллер выстрелил депутату в грудь с противоположного берега реки.

Все подробности о резонансном деле — в материале «Ъ Северо-Запад» «Петербург снова бандитский».

Карина Дроздецкая