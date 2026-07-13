Суд на Урале приговорил экс-гендиректора «Гортранса» Нугаева к 9 годам колонии

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил девять лет колонии строгого режима бывшему гендиректору ЕМУП «Гортранс» Сергею Нугаеву со штрафом в размере 4 млн руб., сообщил «Ъ-Урал» адвокат обвиняемого Никита Кошаков. Подсудимого признали виновным в получении должностным лицом взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Сторона защиты назвала приговор «ужасным и несправедливым».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Согласно обвинению, в августе 2024 года он заключил с коммерческим предприятием контракт на техническое обслуживание нескольких автобусов на три года. Работы шли согласно договору, но компания не начислила оплату с августа 2024 года по январь 2025 года. Суммарный долг перед контрагентом вырос до 17 млн руб. В январе 2025 года, при личной встрече с главой компании, он предложил частично погасить долг, за что потребовал взятку в 160 тыс. руб. из перечисленной суммы. Эти деньги были переданы ему после поступления на счет предприятия более 3,6 млн руб. Помимо того, за взятку Нугаев должен был обеспечить оплату вне очереди именно компании Евгения Пильникова.

Уголовное дело в отношении руководителя предприятия-контрагента прекращено в связи с раскаянием и помощью следствию. По данным «Ъ-Урал», взятку ему передал директор ООО «Сарс» Евгений Пильников, чья компания занимается техническим обслуживанием и ремонтом транспортных средств.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал» Никита Кошаков, сторона защиты полагает, что Пильников, вероятно, оговаривает Нугаева из корыстных побуждений. По словам адвоката, Евгений Пильников оказывал услуги ненадлежащего и некачественного характера, поэтому со стороны «Гортранса» имелись некоторые вопросы к исполнителю. «Чтобы устранить директора "Гортранса" Пильниковым выдумана история со взяткой Нугаеву», — рассказал «Ъ-Урал» Никита Кошаков.

Ранее сроки получили и другие работники «Гортранса». В апреле 2026 года Ленинский райсуд Екатеринбурга назначил бывшему главному инженеру филиала «Автобусные перевозки» компании «Гортранс» Андрею Эльзессеру 300 тыс. руб. штрафа за получение взятки в размере 750 тыс. руб. Его признали виновным в мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ), хотя изначально и инкриминировали получение взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ). В том же месяце Железнодорожный райсуд Екатеринбурга приговорил бывшего ведущего инженера «Гортранса» Дмитрия Фурсика к семи годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении взятки (ч.5 ст.290 УК РФ).

В феврале 2026 года Свердловский облсуд ужесточил приговор для бывшего директора филиала «Автобусные перевозки» МУП «Гортранс» Александра Хабарова, заменив ему наказание на семь лет колонии строгого режима вместо ранее назначенных принудительных работ. Он также обвинялся в получении взятки (ст. 290 УК РФ), но под конец судебного разбирательства его действия переквалифицировали в мошенничество (ст.159 УК РФ).

Артем Путилов