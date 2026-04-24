Бывшему главному инженеру «Гортранса» Эльзессеру назначили 300 тыс. руб. штрафа

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил бывшему главному инженеру муниципального транспортного предприятия «Гортранс» Андрею Эльзессеру 300 тыс. руб. штрафа за получение взятки в размере 750 тыс. руб., сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Он был признан виновным по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Изначально ему инкриминировали п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере).

Согласно обвинению, деньги Андрей Эльзессер получил от представителей ООО «САРС» за своевременное и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по заключенному договору ремонта автобусов «НЕФАЗ».

В августе 2024 года главный инженер уже был уволен из ЕМУП «Гортранс» и не мог влиять на подписание документов и оплату по договору, однако скрыл этот факт от контрагента.

Андрей Эльзессер вину в получении незаконного вознаграждения не признал, однако ущерб контрагенту возместил в полном объеме.

Ранее по делу «Гортранса» вынесли два приговора: экс-глава филиала организации Александр Хабаров и бывший ведущий инженер Дмитрий Фурсик получили по семь лет строгого режима за взятки. Уголовное дело гендиректора «Гортранса» Сергея Нугаева рассматривает Ленинский райсуд Екатеринбурга.

