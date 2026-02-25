Приговор не отработать

Свердловский областной суд отменил приговор бывшему директору филиала «Автобусные перевозки» МУП «Гортранс» Александру Хабарову в виде принудительных работ. Апелляционная инстанция вынесла ему новый приговор — семь лет колонии строгого режима по делу о взяточничестве. По версии следствия, обвиняемый получил взятку от поставщиков запчастей для автобусов и троллейбусов – 201 тыс. руб. Вину он не признал.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В апреле прошлого года Октябрьский районный суд Екатеринбурга начал рассматривать по существу уголовное дело бывшего главы филиала «Автобусные перевозки» МУП «Гортранс» Александра Хабарова. На первых стадиях разбирательства ему инкриминировалась ст. 290 УК РФ (получение взятки). Позже, в декабре 2025 года, суд переквалифицировал действия бывшего директора по ст.159 УК РФ (мошенничество).

Согласно обвинению, в сентябре 2020 года он договорился о передаче взяток с Владимиром Янцовым, который представлял компании ООО «Нитавто» и ООО «Технобус».

Указанные компании занимались поставкой запчастей для троллейбусов и автобусов без необходимой сопроводительной документации и с задержкой. Александр Хабаров получал 10% от каждой сделки. С января 2020 года по октябрь 2022 года, по версии следствия, ему передали 201 тыс. руб.

Обвиняемый согласился с фактическими обстоятельствами дела, подтвердив, что он действительно получал деньги. Однако, по его словам, то, что ему вменяли, не входило в его должностные обязанности. В декабре 2025 года Октябрьский райсуд Екатеринбурга приговорил его к трем годам и девяти месяцам принудительных работ.

Прокуратура подала апелляционную жалобу на решение суда. Теперь суд второй инстанции, рассмотрев материалы дела, вновь переквалифицировал обвинение Александру Хабарову, но уже по изначальной ст. 290 УК РФ (получение взятки). В итоге Свердловский областной суд назначил ему семь лет колонии строгого режима со штрафом в доход государства в размере пятикратной суммы взятки — более 1 млн руб.

Под следствием находятся и другие бывшие сотрудники «Гортранса»: Железнодорожный райсуд Екатеринбурга рассматривает уголовное дело ведущего инженера материально-технического снабжения ЕМУП «Гортранс» Дмитрия Фурсика.

По версии следователей, он осуществлял приемку и доставку тех запчастей для автобусов, что не соответствовали необходимым условиям и не имели нужной сопроводительной документации. За бездействие и замалчивание нарушений, по версии обвинения, он получил 176 тыс. руб.

В Ленинском райсуде Екатеринбурга рассматривается дело бывшего гендиректора ЕМУП «Гортранс» Сергея Нугаева. По данным обвинения, с августа 2024 года по январь 2025 года у «Гортранса» образовался перед контрагентом долг в размере 17 млн руб. Сергей Нугаев при встрече с руководителем компании предложил частично погасить долг, за что потребовал взятку в 160 тыс. руб. из перечисленной суммы. Эти деньги были переданы ему после поступления на счет предприятия более 3,6 млн руб. Кроме того, за взятку Сергей Нугаев якобы должен был поставить из большого количества контрагентов оплату вне очереди компании «Сарс» Евгения Пильникова, чья компания занимается техническим обслуживанием и ремонтом транспортных средств. По данным «Ъ-Урал», Евгений Пильников якобы передал за это деньги. Как сообщил «Ъ-Урал» адвокат Сергея Нугаева Никита Кошаков, защита полагает, что Евгений Пильников может оговаривать Сергея Нугаева из корыстных побуждений.

Ленинский райсуд Екатеринбурга также арестовал бывшего главного инженера «Гортранса» Андрея Эльзессера. Ему предъявлены обвинения по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере). Согласно версии следствия, с августа 2024 года по январь 2025 года он получил взятку в размере 750 тыс. руб. от представителей одной из коммерческих организаций за своевременное и беспрепятственное подписание актов выполненных работ по заключенному договору.

Артем Путилов