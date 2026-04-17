Суд на Урале приговорил бывшего инженера «Гортранса» Фурсика к 7 годам колонии

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил бывшего ведущего инженера материально-технического снабжения ЕМУП «Гортранс» Дмитрия Фурсика к семи годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Его признали виновным по ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Помимо назначенного срока, суд оштрафовал его на 2,6 млн руб. После провозглашения приговора, Дмитрия Фурсика взяли под стражу в зале суда.

Справа бывший ведущий инженер материально-технического снабжения ЕМУП «Гортранс» Дмитрий Фурсик

Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Справа бывший ведущий инженер материально-технического снабжения ЕМУП «Гортранс» Дмитрий Фурсик

Согласно обвинению, с 2018 года по 2022 год Дмитрий Фурсик принимал и доставлял на склад запчасти для автобусов от представителей коммерческих фирм, которые поставляли запчасти для ремонта автобусов. Часть принимаемых деталей не соответствовала необходимым условиям и не имела нужной сопроводительной документации, сертификатов, паспортов заводов-изготовителей. Кроме того, запчасти поставлялись с задержкой. За бездействие он получил 176 тыс. руб., считает следствие.

Недавно Свердловский областной суд отменил приговор бывшему директору филиала «Автобусные перевозки» МУП «Гортранс» Александру Хабарову в виде принудительных работ. Апелляционная инстанция вынесла ему новый приговор — семь лет колонии строгого режима по делу о взяточничестве. На первых стадиях разбирательства ему инкриминировалась ст. 290 УК РФ (получение взятки). Позже, в декабре 2025 года, суд переквалифицировал действия бывшего директора по ст.159 УК РФ (мошенничество). Затем суд второй инстанции, рассмотрев материалы дела, вновь переквалифицировал обвинение Александру Хабарову, но уже по изначальной ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Следствие считает, что в сентябре 2020 года Александр Хабаров договорился о передаче взяток с Владимиром Янцовым, который на тот момент представлял компании ООО «Нитавто» и ООО «Технобус». Коммерческие компании занимались поставкой запчастей для троллейбусов и автобусов без обязательной сопроводительной документации. Судом было установлено,что Александр Хабаров получал 10% от каждой сделки. С января 2020 года по октябрь 2022 года, по версии следствия, ему передали 201 тыс. руб.

Кроме того, сейчас Ленинский райсуд Екатеринбурга рассматривает уголовное дело бывшего генерального директора «Гортранса» Сергея Нугаева. По данным обвинения, с августа 2024 года по январь 2025 года у «Гортранса» образовался перед контрагентом долг в размере 17 млн руб. Сергей Нугаев при встрече с руководителем компании предложил частично погасить долг, за что потребовал взятку в 160 тыс. руб. из перечисленной суммы.

Эти деньги были переданы ему после поступления на счет предприятия более 3,6 млн руб. Кроме того, за взятку Сергей Нугаев якобы должен был поставить из большого количества контрагентов оплату вне очереди компании «Сарс» Евгения Пильникова, чья компания занимается техническим обслуживанием и ремонтом транспортных средств. По словам собеседника «Ъ-Урал», Евгений Пильников якобы передал за это деньги. Как сообщил «Ъ-Урал» адвокат Сергея Нугаева Никита Кошаков, защита полагает, что Евгений Пильников может оговаривать Сергея Нугаева из корыстных побуждений.

Артем Путилов